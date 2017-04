publié le 28/04/2017 à 11:48

Apprêtez-vous à repartir dans l'univers fantastique de Narnia, il est temps de (re)franchir les portes de l’armoire magique. C'est le magazine américain Variety qui révèle que le quatrième long-métrage de la saga est en préparation pour 2019. "Le réalisateur de Captain America : The First Avenger, Joe Johnston, se lance dans Le Monde de Narnia : le fauteuil d'argent, nouvelle adaptation de la série de romans écrits par C.S. Lewis. Le film sera produit par Mark Gordon, qui se réjouit de la nomination de Joe Johnston (Jumanji, Jurassic Park III). "Joe est un formidable conteur d'histoires qui est aussi à l'aise sur des grosses franchises que dans des œuvres plus intimes", confie-t-il à Variety.



La franchise s’apprête à renaître, douze ans après le premier long-métrage, Le Monde de Narnia : Chapitre 1, Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, sorti en 2005. Deux autres films avaient été adaptés de la saga fantastique, Le Prince Caspian en 2008 et L'Odyssée du Passeur d'Aurore en 2010.

"Le Monde de Narnia" au cinéma, une histoire à rebondissements

Dès 2013, de nombreuses rumeurs faisaient état de la sortie d'un quatrième volet. Mark Gordon, le producteur, avait par ailleurs déclaré en 2016 dans le site spécialisé Collider : "Nous espérons faire le prochain film très rapidement". Ils disait alors vouloir relancer "une toute nouvelle franchise". Et pourtant, depuis, aucune nouvelles n'avaient filtré.

La saga, dont les deux premiers films ont été produits par Disney, avait changé de maison pour rejoindre 20th Century Fox pour le troisième volet, L'Odyssée du Passeur d'Aurore, sorti en 2010. De nombreux rebondissements donc, pour cette saga qui a rapporté plus d'1,5 milliard d'euros de recettes au box-office mondial, les trois films cumulés.

Une suite à "L'Odyssée du Passeur d'Aurore"

Le Fauteuil d'Argent sera adapté du sixième roman de C.S. Lewis (l'écrivain britannique, décédé en 1963 à Oxford, en a écrit sept en tout). Nous avions quitté le monde de Narnia il y a sept ans, avec Edmund (Skandar Keynes) et Lucy Pevensie (Georgie Henley), qui avaient replongés bien malgré eux, dans cet univers fantastique en compagnie de leur horrible cousin Eustache (Will Poulter), pour rejoindre le Prince Caspian (Ben Barnes) devenu roi et qui a fait appel à eux.



Outre le nouveau réalisateur, Narnia revient également avec un tout nouveau casting, pour un nouvel épisode de l'histoire de ce monde parallèle. Cette fois, il est question du même détestable cousin, Eustache, et de sa camarade de classe Jill Pole, qui se retrouvent à leur tour plongés dans le monde de Narnia. Il doivent y rejoindre Caspian, dont le fils et héritier au trône, Rilian, a été kidnappé. Un scénario qui promet de belles aventures.