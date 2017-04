SPRINGSTEEN & I (Official Trailer) - Coming this July

C'est parti pour un nouveau mois de binge-watching sur Netflix. Même si les beaux jours sont de retour, quoi de mieux qu'une soirée lové sur un canapé devant une série et/ou un film haletant ? Le géant américain du streaming n'est pas prêt de s'arrêter à diffuser des documentaires, séries et films inédits. Suspense, humour, émotions... Il y en a pour tous les goûts. La plupart des shows du mois d'avril ont d'ailleurs été dévoilés lors de l'événement Netflix du 28 février à Berlin, en présence des acteurs et des producteurs, pour faire le plein d’informations sur ce qui attend les téléspectateurs.





En avril, Netflix continue de chouchouter ses abonnés avec des créations originales, des séries très girl power comme Girlboss et Las Chicas Del Cable, sans oublier la reprise de la sublime série de Baz Luhrmann sur l'histoire du hip-hop : The Get Down. Vous l'aurez compris : Netflix propose un catalogue très varié pour tous les publics, puisque les enfants ne sont pas en reste avec les saisons 3 et 4 de Peppa Pig ou le film Bee Movie : drôle d'abeille.

"Girlboss" : une série girl power avec Britt Robertson (21 avril)

C'est l'une des séries qu'il ne faudra pas manquer en avril. Adapté du best-seller #Girlboss de Sophia Amoruso,, cette série Netflix va vous faire découvrir le parcours de l'auteur, fondatrice de la marque Nasty Gal, un site de vente en ligne de vêtements. De ses débuts difficiles, à ses premières ventes de vêtements vintages jusqu'à la fondation de son empire, Girlboss vous entraîne dans la vie d'une entrepreneure qui n'a pas manqué de courage pour réaliser son objectif, malgré le sexisme ambiant.

"The Get Down, partie 2" : la suite des aventures d'Ezekiel (7 avril)

Huit mois après les premiers épisodes, la série The Get Down de Baz Luhrmann continue son aventure. L'occasion de retrouver Ezekiel, Shaolin, Ra-Ra, Boo-Boo et Dizzy qui essayent de se faire une place dans la musique hip-hop grâce aux rimes d'Ezekiel et les sons de Shaolin. Sans oublier Mylene et ses amies qui se lancent dans une carrière disco, contre l'avis de son père. Et tout ce petit monde bouge, chante et danse dans les rues du Bronx qui gronde contre les politiques.

"Las Chicas Del Cable" : la première série espagnole de Netflix (28 avril)

Espagne 1928. Entre leurs maris machos et la société qui l'est tout autant, quatre femmes de milieux différents se rencontrent par hasard sur leur lieu de travail : la compagnie téléphonique de Madrid. Angeles, Sara, Marga et Lidia deviennent alors amies, unies par un même combat : celui d'être une femme dans les années 20. Et tant pis si elles doivent utiliser des moyens illégaux pour le devenir. Elles sont ensemble et n'ont peur de rien. Les huit premiers épisodes de Las Chicas Del Cable seront disponibles le 28 avril et la suite arrivera dans l'année.

"Springsteen & I" : rencontre avec le Boss (1er avril)

Le réalisateur Baillie Walsh (Lord Don't Slow Me Down sur Oasis) est aux commandes de ce documentaire inédit sur le Boss avec de nombreuses images de concerts. Le film dévoile la relation unique qu’entretient le rockeur avec son public américain du monde. L'occasion de (re)découvrir Bruce Springsteen qui a écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du rock, depuis le début de sa carrière il y a plus de 40 ans.

"Hot Girls Wanted : Turned On" : une série sur le porno féminin (21 avril)

Netflix a acheté les droits du film Hot Girls Wanted diffusé pendant le Festival de Sundance en 2015. La série, dont le premier épisode a été réalisé par Rashida Jones (Parks and Recreation, Angie Tribeca), qui a signé le film, se veut une extension du long-métrage dédié au porno féminin, mais aussi les relations virtuelles. Les six épisodes plongent les spectateurs au cœur de l’industrie pornographique avec des interviews d'actrices. Hot Girls Wanted : TurnedOn revient aussi sur le bouleversement d'Internet dans l'accès aux images et films pornographiques.

"Dallas Buyers Club" : un film poignant (1er avril)

Ce drame américain de Jean-Marc Vallée (Victoria : Les Jeunes Années d'une reine, Demolition et Big Little Lies) est inspiré de la vie de Ron Woodroof, électricien atteint du sida dans les années 80. C'est Matthew McConaughey (La Défense Lincoln, Le Loup de Wall Street) qui incarne ce personnage réel qui a changé le combat contre le virus aux États-Unis en créant le Dallas Buyers Club, où les séropositifs pouvaient avoir accès à des médicaments non autorisés par la FDA ( Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) pour se soigner.