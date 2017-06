publié le 14/06/2017 à 10:14

C'est le rendez-vous incontournable pour les amoureux du cinéma hollywoodien. Chaque année, le Festival de Deauville récompense le meilleur des films américains, et valorise particulièrement le cinéma indépendant. L'événement commence d'ores et déjà à se préparer pour sa 43e édition : cette année, le festival se déroulera cette année du 1er au 10 septembre. Si on ne connaît pas encore la programmation complète, quelques noms ont été dévoilés.



Le Président du Jury sera le réalisateur français Michel Hazanavicius, oscarisé en 2012 avec The Artist. Dans un communiqué, le cinéaste a déclaré être "extrêmement touché et honoré de présider cette année le Jury du Festival du Cinéma Américain de Deauville", affirme-t-il, avant d'ajouter : "J'ai, comme la moitié de la planète, été en partie élevé par le cinéma américain et je me réjouis de passer ces dix jours à m'en nourrir à haute dose".

Il faut dire que Michel Hazanavicius est un véritable amoureux du septième art hollywoodien, comme en témoigne sa filmographie : un hommage au cinéma muet américain avec The Artist et de nombreux clins d’œil au cinéma d'outre-Atlantique dans ses OSS 117.



Emmanuelle Bercot, Présidente du Jury de la Révélation

La comédienne et réalisatrice Emmanuelle Bercot, prix d'interprétation féminine à Cannes pour Mon Roi, sera elle Présidente du Jury de la Révélation. L'actrice a partagé son enthousiasme dans un communiqué pour cette nouvelle fonction : "Fervente américanophile, je me réjouis et m'estime honorée d'être appelée à présider le Jury de la Révélation du 43e Festival du Cinéma Américain de Deauville. Dans mon imaginaire, depuis toujours, Amérique et Cinéma ne font qu'un."

Une affiche qui rend hommage à "La La Land"

Les organisateurs du Festival de Deauville ont dévoilé l'affiche du film dans un tweet. Elle met à l'honneur La La Land, la comédie musicale de Damien Chazelle, qui a fait sensation au début de l'année. On peut en effet apercevoir les ombres dansantes de Ryan Gosling et Emma Stones, devant des buildings américains. On attend désormais de découvrir quels seront les films en compétition cette année.

L'affiche du Festival de Deauville fait un clin d'oeil à "La La Land" Crédit : Twitter Festival de Deauville