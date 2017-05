VIDÉO - "Dunkirk" : la bande-annonce spectaculaire et angoissante du film de Nolan

publié le 06/05/2017 à 12:40

Après avoir distillé les images, anecdotes de tournages et autres teasers, voici la première grande bande-annonce de Dunkirk (Dunkerque) du réalisateur Christopher Nolan (Inception, Interstellar, The Dark Knight). Cette fresque historique oscillera entre le récit de la grande Histoire - ici la méconnue Bataille de Dunkerque de 1940 - et les destins de ses personnages, de jeunes soldats britanniques sous les bombes.



Aux côtés de jeunes acteurs comme Fionn Whitehead ou encore le chanteur des One Direction Harry Styles qui fait ses premiers pas au cinéma, Dunkirk dispose d'un alléchant casting : Kenneth Branagh (Good Morning England, Harry Potter et la Chambre des Secrets), Tom Hardy (Mad Max: Fury Road, The Revenant) ou encore Cillian Murphy. Ces deux derniers ont d'ailleurs été aperçus dans la série historique à succès Peaky Blinders et n'en sont pas à leur première collaboration avec Nolan puisqu'ils étaient à l'affiche d'Inception, The Dark Knight ou The Dark Knight Rises.

Plans aériens spectaculaires, photographie somptueuse, armée de figurants... Les premières images de Dunkerque pose toute l'ambition de ce film. Christopher Nolan n'oublie pas non plus d'accompagner ses images léchées d'une bande-son particulièrement angoissante. Après le désormais culte "brôôôm" de la bande-annonce d'Inception, c'est le pesant bruit d'une trotteuse qui accompagne ce trailer. Suspense, urgence, héroïsme... Il faudra attendre le 19 juillet 2017 pour découvrir ce film dans nos cinémas.