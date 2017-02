publié le 02/02/2017 à 12:10

Après Marvel, c'est au tour de DC Comics d'investir Art Ludique - Le Musée, à Paris. Du 31 mars au 10 septembre prochain, Batman, Superman, Wonder Woman et leurs super collègues investiront le musée pour l'exposition L'art de DC - L'aube des super-héros. Plus de 300 œuvres seront ainsi dévoilées pour la première fois au public. Et les super-vilains comme le Joker seront de la partie. Avec cette manifestation, DC Entertainment, Warner Bros et Consumer Product s'apprêtent à dévoiler toute la mythologie autour de ces personnages qui font vibrer des générations de fans.



Des comics au cinéma, les super-héros sont partout. Et dans le cadre de l'exposition L'art de DC - L'aube des super-héros, les visiteurs pourront admirer les planches originales des dessinateurs de l'écurie DC Comics, comme Frank Miller et Bob Kane, qui ont permis à Batman de devenir le héros qu'il est.

Pour les amateurs des films les plus récents de DC Comics, comme Batman V Superman et le prochain Wonder Woman, sachez que les costumes et accessoires seront exposés. L'occasion de se (re)plonger dans la riche histoire de ces personnages, devenus emblématiques de la pop culture.