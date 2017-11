publié le 05/11/2017 à 10:00

La saison 8 de The Walking Dead a décidément bien du mal à démarrer. Son premier épisode, un poil mollasson, semblait condamner Rick et sa communauté de survivants à faire du surplace. Le deuxième, The Damned a été du même acabit. S’il paraît hautement réjouissant sur papier d’assister à l’affrontement opposant les héros aux Sauveurs, devant les faits accomplis, il en est tout autre.



Fort heureusement, un personnage bien familier des aficionados de la première heure a pointé le bout de son nez : Morales. Mais qui est ce Morales, dont même notre shérif semble peiner à se souvenir ? Piqûre de rappel.

La suite de cet article sera riche en révélations sur The Walking Dead. Si vous n’avez pas encore vu le deuxième épisode du nouveau cru zombiesque, mieux vaut passer votre chemin.

Un personnage disparu depuis la première saison

Rick, qui continue sa guérilla contre les Sauveurs, vient tout juste d’empaler l’un d’entre eux. Problème, celui-ci ne faisait en réalité que protéger son bébé… C’est donc un héros assez secoué qui tombe nez à nez sur ledit Morales, disparu des radars depuis la toute première saison.



Le protagoniste campé par Juan Gabriel Pareja n’était pas apparu dans le show depuis l’épisode 5, en 2010 donc ! Il est l’un des premiers survivants avec qui Rick fait alliance au début de l’apocalypse. Mais rapidement, le groupe (à l’époque composé de Shane, Glenn, Andrea et d’autres aujourd’hui disparus) se doit de "déménager" sous peine de subir une attaque de rôdeurs de plein fouet.



Morales ne souhaite pas les suivre et, avec sa femme et ses enfants, préfère migrer vers Birmingham dans l’espoir de retrouver les autres membres de sa famille. Respectant sa décision, aussi périlleuse soit-elle, Rick et Shane lui donnent alors de quoi survivre - un revolver et des munitions.

Morales, désormais fidèle sbire de Negan ?

On pensait que le shérif et Morales s’étaient quittés en bons termes mais l’issue de The Damned laisse planer le doute, tant le dernier cité paraît bien revanchard. Menaçant Rick avec un pistolet, il lui annonce qu’il a averti les autres Sauveurs de sa présence, sous-entendant in fine qu’il est bien l’un des leurs.



Qu’est devenue sa tribu ? Negan l’a-t-il sauvé ? Et surtout, Rick saura-t-il le raisonner ? Autant de questions qui doivent trouver une réponse dans le(s) prochain(s) épisode(s).