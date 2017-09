publié le 18/09/2017 à 15:09

Maggie est une leader et elle est prête à continuer de le prouver. La cheffe de la communauté de Hilltop ne manque pas de mots pour motiver ses troupes face à la grande bataille contre Negan. Ce nouveau teaser de la saison 8 de The Walking Dead montre en effet des images épiques des nouveaux épisodes, ponctués par les voix de Rick, qui a uni les Communautés et de Maggie. "Nous devons avoir la foi les uns en les autres. Si l'on peut s'accrocher à cette idée, et qu'on donne tout ce qu'on a, le futur est à nous !", crie-t-elle à ses troupes.



Deux discours prononcés par des leaders pour motiver et rassurer leurs camarades avant la guerre contre les Sauveurs. Depuis la saison 6, Negan, le leader des Sauveurs, répand mort et terreur dans ce monde peuplé de zombies. Dans la saison 7, Rick a décidé de s'allier avec les autres communautés pour l'affronter ensemble. Negan tue et terrorise à tout va. La bataille, dont nous avons eu un aperçu dans la bande-annonce de la saison 8, se rapproche donc de plus en plus...