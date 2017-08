Le tyran Negan et sa bande, Dr. Eugene Porter et Dwight

Le sang ne semble pas prêt de s'arrêter de couler dans la saison 8 de The Walking Dead. AMC, la chaîne qui diffuse le show, a partagé sur son compte Twitter officiel de nouvelles images de la série : celles-ci semblent précéder la nouvelle offensive qui opposera les héros de la série, armés jusqu'aux dents, à la bande de Negan après la bataille qui avait conclu la saison 7.



Sur ces nouvelles photos, on peut notamment apercevoir Rick et Maggie, probablement en train d'élaborer un nouveau plan pour contrer le tyran incarné par Jeffrey Dean Morgan, mais aussi Daryl, seul sur sa moto, faisant écho à la première image qui avait été dévoilée il y a quelques semaines. Morgan quant à lui ne se sépare pas de sa lance et semble prêt à en découdre.

La bataille s'annonce intense, Negan possédant une troupe armée jusqu'au diable ainsi que l'allégeance du traître Eugene. Il faudra cependant patienter jusqu'au 22 octobre, date de sortie de The Walking Dead sur AMC (et le lendemain sur OCS), pour découvrir comment se résoudra ce terrible conflit.