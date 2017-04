publié le 12/04/2017 à 13:04

Préparez-vous à une nouvelle aventure Star Wars sur consoles. Annoncé pour la Star Wars Celebration qui démarre le 13 avril à Orlando (Floride), Star Wars : Battlefront II a été dévoilé en avant-première non-officielle. C'est la plateforme Vimeo qui a réussi à diffuser les premières images de bonnes qualités du second volet de Battlefront sorti en 2015. Dans cette aventure, les joueurs incarnent un des personnages emblématiques de la saga, comme Luke Skywalker, au cœur de combats entre l'Empire galactique et l'Alliance Rebelle dans l'espace ou sur terre parmi les planètes des films.



Plus de deux ans après, Star Wars : Battlefront II se prépare. Et selon les premières images disponibles, l'aventure a l'air d'être épique. Il y aura des combats au sol et dans l'espace et une Campagne dédiée à une histoire inédite : celle d'un personnage féminin qu'on découvre au début du trailer et qui observe la destruction de l'Étoile de la Mort, l'autre arme de destruction de l'Empire que les Rebelles vue dans Le Retour du Jedi (épisode 6).

Plus encore, on remarque que les personnages de Battlefront II sont aussi ancrés dans la prélogie (épisodes 1,2 et 3) avec Dark Maul (le Seigneur Sith de l'épisode 1), mais aussi de la nouvelle saga (postologie) avec Kylo Ren et Rey du Réveil de la Force (épisode 7). Sans oublier maître Yoda, dont on aperçoit seulement les bras, prêt à se battre au sabre laser. Et bonus : en pré-commandant le jeu, les joueurs pourront découvrir les personnages des Derniers Jedi (l'épisode 8), attendu dans les salles le 13 décembre. On peut penser que Battlefront II sortira donc à la fin de l'année sur PC et consoles pour s'ajuster à Star Wars 8.