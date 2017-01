VIDÉO - Pour "Raid Dingue", Dany Boon et Alice Pol déchaînés à l'Alpe d'Huez

AVANT-PREMIÈRE - Découvrez la promotion sportive des deux acteurs, dont le nouveau film a ouvert le festival international du film de comédie.

> Dany Boon et Alice Pol survoltés pour le "Raid Dingue Tour"

par Lucie Valais publié le 19/01/2017 à 17:28

Dany Boon et Alice Pol sont survoltés pour Raid Dingue ! C'est ce film qui a ouvert la 20e édition du festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Réalisé par Dany Boon, Raid Dingue sort en salles le 1er février, avec à l'affiche également Yvan Attal et Michel Blanc. Pour assurer la promotion du film, les deux acteurs s'affrontent dans une compétition, le Raid Dingue Tour. Au programme : un parcours d'obstacle de 26 mètres de long, dans une structure gonflable.



Et le duo d'acteurs, visiblement bien déterminé, a relevé le défi de cette course contre la montre, à laquelle chacun - à partir de 6 ans - pourra s’essayer. Une compétition effrénée remportée par Dany Boon, qui précède de deux secondes sa partenaire Alice Pol. L'épreuve s'exporte dans plusieurs villes, de Lille à Thiais, à la fin du mois.



Raid Dingue raconte l'histoire d'une jeune policière convaincue de pouvoir intégrer le Raid, l'unité d'élite de la police française. Petit détail, la demoiselle est également la fille du ministre de l'Intérieur. Elle va devoir se heurter à des formateurs pessimistes, et à une bande de malfrats qui vont influencer son destin.