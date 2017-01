Le festival international du film de comédie s'est ouvert mardi soir, sous la présidence d'Omar Sy et en présence de Dany Boon.

> Dany Boon a ouvert le festival de l'Alpe d'Huez avec "Raid Dingue" Crédit Image : Laurent Vu/SIPA Crédit Média : Stéphane Boudsocq

par Stéphane Boudsocq publié le 18/01/2017 à 10:05

C'est désormais un rendez-vous incontournable de l'année cinéma. Le festival de l’Alpe d’Huez s’est ouvert mardi 17 janvier. La 20e édition du festival international du film de comédie a démarré en fanfare avec Dany Boon. L'acteur-réalisateur a fait l'ouverture de l'édition 2017 avec son nouveau film en tant que réalisateur, Raid dingue, film RTL qui sortira en salles le 1er février. Il raconte comment une jeune policière incompétente mais entêtée veut absolument intégrer l'unité de l'élite de police, le Raid.



Faut dire que la demoiselle est aussi la fille du ministre de l'Intérieur. Elle va trouver face à elle des formateurs catastrophés de son niveau mais aussi une bande de malfrats qui vont précipiter son destin. Dany Boon, Alice Pol, Yvan Attal ou Michel Blanc sont dans cette comédie d’action qui a reçu un accueil triomphal, en présence de l'équipe.

> RAID DINGUE Bande Annonce (Dany Boon, Comédie 2017)

Prendre le pouls des comédies à venir

Cette année, c’est Omar Sy qui a la lourde responsabilité d'être le président du festival. Depuis Intouchables en 2011, le festival de l'Alpe d’Huez donne le tempo et une première idée des comédies à venir. On verra le nouveau film de Dominique Farruggia, Sous le même toi, avec le couple Gilles Lellouche-Louise Bourgoin, L’embarras du choix avec Alexandra Lamy par le réalisateur de Retour chez ma mère. Alibi.com de Philippe Lacheau, réalisateur et acteur de Babysitting 1 et 2, et Jamel Debbouze sera là avec sa bande du Jamel Comedy Club, Pierre Richard est l’invité dernière minute.



Bref, un programme très chargé, le tout présidé par Omar Sy. Le jury de cette 20e édition est aussi composé d'Audrey Lamy, Patrick Timsit, Franck Gastambide et Pascale Arbillot. Le cinéma à l’Alpe d’Huez se tient jusqu’à dimanche.