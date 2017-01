Il a choisi "On refait la télé" afin d'évoquer pour la première fois son nouveau film événement "Raid dingue". Dany Boon est aux côtés d'Eric Dussart et de jade durant tout le week-end.

14/01/2017

Rare sont les moments où Dany Boon se confie sur la télévision. Durant tout le week-end, il va lever le voile sur ses goûts en la matière. Ce qu'il adore comme ce qu'il abhorre. Mais avec sa légendaire bienveillance. 1,79m, 80kg, il pèse lourd dans l'industrie du cinéma français. Une silhouette parfaitement sculptée grâce à 6 mois de séances de sport qui vont révéler des muscles saillants sur grand écran dans Raid dingue, son prochain film. Son rôle ? Un officier du Raid macho, mais au coeur tendre. La comédie est déjà vendue aux chinois.



Oui, Dany Boon est aussi un homme d'affaire ambitieux. Un projet avec la plateforme de streaming Netflix est en développement, la production exécutive du film Escobar avec Pénélope Cruz à Bogota fait également partie de son actualité. Mais c'est aussi le Dany Boon rieur qu'on retrouve dans On refait la télé lorsqu'il évoque ses meilleurs souvenirs de télévision notamment avec Kad Mérad. Il confie regarder la télévision tard le soir surtout pour les pornos, plaisante-t-il. Mais c'est plutôt avec Arte qu'il partage ses fins de soirée. Et son coup de coeur en amitié va à Arthur son meilleur ami en télé, nous dit-il.



