Samedi 4 février s'est déroulé le traditionnel déjeuner des nommés aux César au restaurant du Fouquet's à Paris.

04/02/2017

À quelques semaines de la 42ème cérémonie des César, une grande partie des 177 acteurs, réalisateurs et techniciens nommés se sont réunis pour partager un déjeuner sur l'avenue des Champs-Elysées. Cet événement annuel a pour objectif de donner aux nommés leur "diplôme" (chaque participant reçoit un Certificat Officiel de Nomination) gravé à leur nom. Une première récompense avant l'éventuelle consécration… Le César. C'est aussi la dernière étape avant la soirée des récompenses et donc l'occasion de créer un dernier échange entre les nommés et la presse.



Le seul bémol de cette édition 2017 est l'absence de nombreux acteurs tels que Isabelle Huppert, Marion Cotillard, Virginie Effira, François Cluzet ou encore Pierre Niney.



Lors de ce déjeuner, Alain Terzian, président de l'Académie des sciences et techniques du cinéma, a annoncé que cette 42ème cérémonie n'aura pas de président . "On ne l'a proposé à personne pour des raisons que vous trouverez vite. On assumera ainsi la tumulte que vous avez vu", a-t-il souligné.



La rédaction de RTLnet a pu s'entretenir avec, entre autres, Omar Sy, nommé pour le César du meilleur acteur dans le film Chocolat mais aussi Laurent Laffite, en course pour le César du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Elle ou encore Marina Foïs, nommée pour le César de la meilleure actrice dans Irréprochable.



Notre question : Quel moment dans l'histoire des César vous a le plus marqué ?

La séquence aux César qui a le plus marqué les personnalités présentes au déjeuner des nommés aux César est lorsque Annie Girardot a remporté le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les Misérables.