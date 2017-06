Nabilla et Crazy Eyes dans "Orange is The New Black"

On n'y croyait pas et pourtant on a maintenant la preuve sous nos yeux. Nabilla a bien réussi à s'infiltrer dans la prison de Orange is The New Black, l'une des séries les plus emblématiques de Netflix.



Un jour avant le lancement de la saison 5, la star de télé-réalité a dévoilé jeudi 8 juin une courte vidéo de 2 minutes 20 sur son compte Twitter. Il ne s'agit pas d'un extrait de la fiction, mais plutôt d'une séquence bonus pour promouvoir Orange is The New Black en France. Chose plus surprenante : Nabilla joue son propre rôle et a été incarcérée après avoir "tué son petit-ami à mains nues".



Dans l'extrait en question, Nabilla déboule en tenue carcérale dans le réfectoire et s'installe face à Tasty, Black Cindy et Crazy Eyes. Les détenues commencent à se moquer de cette française "célèbre" : son accent, ses cheveux. S'ensuit alors une séquence improbable où les actrices d'Orange is The New Black reprennent la fameuse expression de Nabilla : "Non mais allô quoi !". Ce qui exaspère la jeune femme qui part en levant les yeux au ciel : "J'ai écrit un livre, je suis auteur maintenant !"

LES MEUFS D'#OITNB ME PRENNENT LA TÊTE !! Trop contente d'avoir tourné tout ça avec les actrices de la série @NetflixFR ¿¿¿¿¿ #OITNBxNabilla pic.twitter.com/me3vXJra1Y — Nabilla Benattia (@Nabilla) 8 juin 2017