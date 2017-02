publié le 19/02/2017 à 08:32

Les fans sont tombés en amour devant ce personnage. Introduit dans le premier volet de la saga Les Gardiens de la galaxie, immédiatement adopté par les spectateurs, Baby Groot s'apprête à prendre du galon. L'arbuste le plus mignon de l'univers sera bientôt le héros de son propre comics. Comme le rapporte Screenrant, cette bande dessinée a été annoncée à Memphis lors du ComicsPRO, le rendez-vous annuel des experts en la matière.



Le premier numéro de ce comics baptisé I Am Groot sera dessiné par Flaviano et écrit par Christopher Hastings, qui n'a pas caché sa joie : "Je suis ravi de prendre l'adorable et minuscule Groot et de le retirer complètement de la zone de confort des Gardiens de la galaxie (...) Il échoue dans un lieu vraiment étrange et doit retrouver son chemin pour rentrer chez lui, sans que personne ne puisse le comprendre."

Groot est déjà apparu dans des comics, puisque la création du personnage date de 1960. Mais il s'agit de la première série de comics dont Baby Groot est le héros. Une nouvelle preuve de la volonté de Marvel de mettre ce petit héros en avant, après en avoir fait la star du premier trailer des Gardiens de la galaxie 2. La sortie est prévu pour le mois de mai, soit peu de temps après que le long-métrage ait investi les salles obscures, le 26 avril prochain.

La couverture du premier numéro de "I Am Groot"