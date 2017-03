Terre Du Milieu - L'ombre De La Guerre Gameplay Walkthrought XBOX ONE [FR]

publié le 08/03/2017 à 17:38

Préparez-vous à replonger dans la Terre du Milieu. Après un premier trailer diffusé le 27 février, le jeu vidéo de Monolith Prod et Warner Bros Games s'est dévoilé dans un gameplay de 16 minutes. On plonge directement dans le cœur de l'action, tiré tout droit de l'univers de

J. R. R. Tolkien, le génie de la saga Le Seigneur des Anneaux. La Terre du Milieu : l'ombre de la guerre en est d'ailleurs directement inspiré avec son territoire de la Terre du Milieu bien connu des fans de Tolkien, mais aussi des créatures maléfiques comme les orques.



Attendu le 24 août prochain sur Xbox, PS4 et PC, La Terre du Milieu : l'ombre de la guerre devrait ravir les fans du premier volet de cette aventure sur consoles La Terre du Milieu : l'ombre du Mordor, sorti en 2014. Mais, pas de panique, si vous n'avez usé vos pouces sur ce premier jeu, vous pourrez facilement vous plonger dans l'univers de cette suite, comme le dévoile le gameplay qui pose le décor.

Les joueurs incarneront le héros Talion, un Rôdeur possédé par l'esprit de l'elfe Celebrimbor (qui a forgé les anneaux que l'on retrouve dans la trilogie romanesque d'origine) qui doit sauver la Terre du Milieu, menacée par le toujours redoutable Sauron. Durant votre partie, vous pourrez explorer de nombreux territoires hérités du Seigneur des Anneaux et combattre des hordes d'orques.

> Terre Du Milieu: L'Ombre De La Guerre Trailer d'annonce sur Xbox One et Projet Scorpio