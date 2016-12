Sorti en 2001, le premier volet de la mythique trilogie réalisée par Peter Jackson a soufflé ce 19 décembre ses 15 bougies.

"Le Seigneur des Anneaux" a 15 ans, que sont devenus les acteurs ? Elijah Wood en 2015 a bien changé depuis Frodon Saquet Crédits : Fameflynet BestImage | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Elijah Wood en 2015 a bien changé depuis Frodon Saquet Crédits : Fameflynet BestImage | Date : Ian McKellen interprèait Gandalf, le magicien du Seigneur des Anneaux Date : Orlando Bloom alias Legolas, le 30 novembre 2016 Crédits : Evan Agostini/AP/SIPA | Date : Liv Tyler jouait Arwen, une efle du "Seigneur des Anneaux" Crédits : WP#PHH/HSS/WENN.COM/SIPA | Date : Cate Blanchett, à 47 ans est devenue l'une des actrices les plus connues du cinéma mondial Crédits : StarPix/Shutterstock/SIPA | Date : Viggo Mortensen, à 58 ans l'acteur est nommé aux Golden Globes du Meilleur Acteur dans un drame Crédits : Jordan Strauss/AP/SIPA | Date : Sean Astin était Sam Samegie et joue désormais dans la série Strangers Things Crédits : Matt Rourke/AP/SIPA | Date : 1 / 1 < > +

par Lucie Valais publié le 25/12/2016 à 10:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La Communauté de l'Anneau a 15 ans ! La célèbre trilogie, adaptée des romans de J.R.R. Tolkien et réalisée par Peter Jackson a marqué le cinéma mondial. Acclamés par la critique, l’œuvre est aussi un carton commercial, quelque 3 milliards de dollars de recettes. Les trois films ont également remporté pas moins de 17 oscars, sur 30 nominations.



Portée par des effets spéciaux époustouflants, la trilogie est également servie par un casting trois étoiles. Elijah Wood tient le premier rôle, celui du Hobbit Frodon, accompagné de son fidèle Sam Gamegie, joué par Sean Astin. On retrouve à l'affiche également Ian McKellen (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn), Cate Blanchett (Galadriel), Sean Bean (Boromir), ou Orlando Bloom (Legolas).



Ce dernier, pour fêter le quinzième anniversaire de la trilogie, a offert aux amoureux du Seigneur des Anneaux des photos inédites du tournage. "Il y a 15 ans, jour pour jour, Le Seigneur des Anneaux : la Communauté de l'Anneau sortait dans les salles. Et le reste, comme vous le savez, fait partie de l'histoire" écrit-il en légende. Mais d'ailleurs, que son devenus les acteurs du Seigneur des Anneaux ?

Elijah Wood, alias Frodon Saquet, a joué dans quelques 73 films

Décrocher le rôle principal du Seigneur des Anneaux aura bien-sûr marqué un tournant dans la carrière de l'Américain. Aujourd'hui âgé de 35 ans, Elijah Wood enchaîne les apparitions dans les salles obscures. En 2004 il est à l'affiche du film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dans lequel il donne la réplique à Jim Carrey, Kate Winslet et Kirsten Dunst.



Autres rôles notoires, celui de Ryan Newman, personnage principal de la série américaine Wilfred, sorti en 2012. La même année il retrouve un réalisateur qu'il connaît bien, Peter Jackson, pour sa nouvelle trilogie, Le Hobbit : un voyage inattendu.



En 2015, il intègre également le casting du blockbuster Le Dernier chasseur de sorcières, avec Vin Diesel. Cette année, Elijah Wood est à l'affiche du film d'Alex et Ben Brewer, Le Casse, sorti en août dernier et dans lequel il joue le rôle de David Waters, au côté de Nicolas Cage.

Ian McKellen, de Gandalf à Big Ben

Il a incarné sublimement le magicien Gandalf dans les trois volets de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. A la base comédien, celui qui a failli incarner Albus Dumbledore dans la saga Harry Potter est passé à postérité suite à son rôle central dans Le Seigneur des Anneaux.



Depuis la saga de Peter Jackson, l'acteur n'a quant à lui pas enchaîner les films. Il a néanmoins tourné dans le Da Vinci Code, sorti en 2006, puis a notamment prêté sa voix en 2007 dans A la croisée des mondes : la boussole d'or.



Comme Elijah Wood, il retrouve l'équipe de Peter Jackson en 2012, pour la trilogie du Hobbit dans laquelle il revêt son chapeau de magicien. À 77 ans, Ian McKellen sera à l'affiche le 22 mars prochain, avec Emma Watson, de La Belle et la Bête, et jouera le rôle de Big Ben, l'horloge parlante.

Orlando Bloom est Legolas, William Turner et Paris



Orlando Bloom, elfe philosophe de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, a lui aussi eu une carrière bien fournie depuis 2001. On se souvient tous de son rôle dans la saga Pirates des Caraïbes, dans laquelle il incarne le forgeron reconverti en forban, William Turner.



Orlando Bloom a également joué dans Troie, en 2004, où il jouait Paris, au côté de Brad Pitt (Achille) et Eric Bana (Hector). On retrouve l'acteur américain dans d'autres films, comme le très réussi Kingdom of Heaven (2005) de Ridley Scott. On le retrouve en 2013 à l'affiche de Zulu, qui fera la clôture du 66e festival de Cannes. En 2017, il revêtira son costume de corsaire pour le cinquième volet de Pirates des Caraïbes, La vengeance de Salazar, qui sort le 24 mai.

Liv Tyler, sublime elfe du "Seigneur des Anneaux"

Elle avait marqué la trilogie du Seigneur des Anneaux de son histoire d'amour impossible avec Aragorn. Liv Tyler, depuis 2001 a joué notamment dans Père et fille, comédie romantique avec Ben Affleck, dans L'incroyable Hulk, sorti en 2008 mais aussi dans le thriller The Strangers en 2013.



L'actrice américaine, âgée aujourd'hui de 39 ans, a rejoint le casting de la série télévisée The Leftlovers, dans laquelle elle interprète le rôle de Meg Abbott. En 2018 Liv Tyler sera à l'affiche du second volet du film d'épouvante, The Strangers 2.

Cate Blanchett, l'elfe Galadriel devenue star planétaire

Cate Blanchett, qui n'avait pourtant pas un rôle central dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, à l'une des carrières les plus comblées du cinéma mondial. Parmi ses plus grands films, L'Aviator (2004), L'Etrange Histoire de Benjamin Button, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (2008) ou Blue Jasmin (2013).



L'actrice américaine a également joué dans le Robin des Bois de Ridley Scott en 2010, avant de redevenir une elfe en 2012 pour les aventures du Hobbit. En 2014 elle rejoint Brad Pitt dans Monuments Men, où elle interprète Claire Simone.



On retrouve Cate Blanchett en belle-mère tyrannique dans Cendrillon de Kenneth Branagh, sorti en 2015. L'année prochaine l'actrice de 47 ans sera notamment à l'affiche de Thor 3 et, en 2018, du nouveau film de Gary Ross, Ocean's Eight, dans un casting féminin composé de Sandra Bullock, Anne Hathaway ou Rihanna !

Viggo Mortensen, du trône du Gondor aux Golden Globes

Il est l'un des personnage phare de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Aragorn, très justement interprété par l'américain Viggo Mortensen est la clé du troisième volet de la saga, Le Retour du Roi. La trilogie le révèle aux yeux du monde et depuis, l'acteur a également une carrière bien fournie.



En 2005, il interprète Tom Stall, rôle principal du réussi - et traumatisant - A History of violence de David Cronenberg. L'année suivante, il joue un mafieux russe de Londres dans Les Promesses de l'Ombre du même réalisateur, puis revient en Daro dans Loin des Hommes de David Oelhoffen, sorti en 2015.



Cette année, Viggo Mortensen était à l'affiche le 12 octobre de Captain Fantastic de Matt Ross, comédie dramatique dans laquelle il jouait le rôle de Ben. Ce long-métrage est un succès, puisqu'il a déjà remporté le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes, en mai dernier. Viggo Mortensen est également nommé dans la catégorie Meilleur acteur dans un drame aux prochains Golden Globes, le 8 janvier prochain.

Sean Astin, de Sam Gamegie à "Stranger Things"

Le célèbre acolyte de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux a également bien changé depuis 2001. Après la trilogie, Sean Astin, fort de sa renommée mondiale, a joué dans plusieurs films et séries télévisées.



On note par exemple son rôle dans la série Into the West, dans le film de Ryan Little Toujours plus forts, aux côtés de Gary Cole en 2011, mais aussi dans la saison 2 de The Strain. À 45 ans, Sean Astin a joué dans pas moins de 69 films, et 15 séries. Mais c'est surtout son rôle dans la deuxième saison de la série événement de 2016, Stranger Things, où il interprète Bob Newby.