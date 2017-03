"Zelda : Breath of The Wild" : la carte du royaume d’Hyrule fait 360 km²

publié le 08/03/2017 à 06:55

Une première dans le monde du jeu vidéo. Dans le jeu Zelda : Breath of th Wild, sorti le 3 mars dernier sur la Nintendo Switch et Wii U, les joueurs peuvent se balader dans un royaume qui fait plus de 360 kilomètres carrés.



Le dernier opus de la saga The Legend of Zelda fait le bonheur des joueurs par la richesse de l'aventure mais aussi par l'immensité du jeu. L'espace total des cartes The Witcher 3, Skyrim et GTA V sont estimées à 135,37 et 81 km². Le monde d'Hyrule n'a jamais été aussi étendu. Le héros Link peut donc courir pendant des heures dans les terres de la princesse Zelda. Une aubaine pour les explorateurs qui ne manqueront pas de découvrir, au gré des pas du héros du jeu, des paysages à couper le souffle qui s’étendent à perte de vue.

Contrairement à certains jeux, tout est ici réellement immense. Chaque endroit est visitable puisque Link peut escalader des falaises, planer, abattre des arbres pour faire des ponts, nager dans des rivières et des lacs... Cet univers exceptionnel donne ainsi aux joueurs une vraie liberté et leur permet de découvrir à chaque instant de nouveaux recoins et de nouvelles aventures.