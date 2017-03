The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer

publié le 03/03/2017 à 06:52

La Nintendo Switch débarque enfin dans les salons. Après des mois de teasing, une présentation en avant-première au Grand Palais, à Paris, Nintendo lance sa nouvelle console sur le marché vendredi 3 mars. Elle est d'ailleurs hybride, c'est-à-dire que les gamers pourront l'utiliser aussi bien dans leur salon que partout où ils voudront, car son écran tactile lui permet de devenir une console portable ! Avec l'arrivée de la Switch, le géant du jeu japonais a bien évidemment prévu un catalogue de jeux conséquent qui devrait ravir les joueurs de tous âges, qu'ils soient confirmés ou non.



Nintendo entend bien reconquérir son public, déçu par la Wii U, avec son nouveau bijou de technologie. Vendue au prix de 299 euros, la Switch s'accompagne de plusieurs jeux, dont le très attendu The Legend of Zelda : Breath of the Wild, mais aussi Just Dance 2017 et les minis jeux de 1-2 Switch. Si certains joueurs trouveront que ce catalogue est un peu maigre pour le lancement d'une nouvelle console Nintendo, d'autres pourront l'apprécier.

12 jeux prévus pour la sortie de la Switch

Certains diront que Nintendo ne fait pas vraiment de cadeaux aux gamers. Les autres diront que les nouveaux jeux proposés sont pour toute la famille. Parmi la sélection, on retiendra le jeu de rôle japonais I Am Setsuna, qui plongera les joueurs dans un univers enneigé. Mention spéciale pour 1-2 Switch qui compile 28 mini-jeux à jouer en famille ou entre amis. Celui-ci rappelle le pack Wii Sport (souvenez-vous des matchs de tennis et du golf avec les manettes). Les joueurs pourront se frotter à des défis pour le moins étonnants : se raser le plus rapidement possible, tirer au pistolet comme une terreur du Far West ou... bercer un bébé sans le réveiller ! Les fans de danse et de musique seront ravis de découvrir la nouvelle version de Just Dance.

Découvrez la liste complète des jeux attendus le 3 mars sur la Switch :

1-2 Switch

FAST rmx

Human Resource Machine

I am Setsuna

Just Dance 2017

Little Inferno

Shovel Knight : Treasure Trove

Skylanders Imaginators

Snipperclips

Super Bomberman R

The Legend of Zelda : Breath of the Wild

World of Goo

"The Legend of Zelda : Breath of the Wild", le jeu culte

Malgré cette liste de jeux déjà bien fournie, il faut avouer que le titre le plus attendu de la Switch est évidemment le nouveau Zelda. Link revient pour de nouvelles aventures dans un jeu au graphisme et réalisme stupéfiants. Le dernier trailer du jeu en donne un formidable aperçu, et surtout nous dévoile la princesse Zelda, l'âme sœur de notre héros depuis les débuts des jeux en 1986.



Cette fois-ci, Link est propulsé dans le royaume Hyrule, complètement dévasté. Il devra tout faire pour comprendre ce qui a pu déclencher cette apocalypse. Testé lors de la présentation de la Switch au Grand Palais, il y a quelques semaines, on peut vous dire que le jeu est très réussi.