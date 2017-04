publié le 25/04/2017 à 11:28

Ressortez les costumes trois pièces, les agents secrets de Kingsman reprennent du service. Intitulé Le Cercle d'Or, cette adaptation du comics de Mark Millar et Dave Gibbons signée Matthew Vaughn, livre enfin ses premières images. Une bande-annonce complètement folle et explosive, saupoudrée d'humour so british. Taron Egerton y revêt son costume d'Eggsy, toujours aux côtés de Merlin, interprété par Mark Strong. Et petite surprise à la fin de la vidéo, le retour de Colin Firth, dont le personnage de Harry Hart, le mentor du héros, s'était pourtant sacrifié à la fin de Kingsman : services secrets. Le long-métrage avait été un tel succès mondial à sa sortie en 2015 - récoltant plus de 404 millions de dollars - qu'il a eu droit à une suite.



Le trailer de Kingsman 2 impressionne. Au programme : effets spéciaux, cascades et courses-poursuites dantesques, qui devraient ravir les fans. Dans ce nouveau long-métrage, l'élite du renseignement britannique devra affronter une nouvelle et impitoyable menace, quand une bombe détruit leur quartier général, des images impressionnantes d'ailleurs dévoilées dans cette bande-annonce. Face à ce danger, Eggsy et Merlin devront s'associer à leurs homologues américains, une organisation appelée Statesman, pour venir à bout de leur nouvel ennemi.

Un casting incroyable

Le réalisateur, Matthew Vaughn, outre Taron Egerton, Colin Firth et Mark Strong, s'est entouré de Julianne Moore, Halle Berry et Channing Tatum. Autre surprise au casting, le chanteur Elton John, qui a récemment été hospitalisé suite à une infection bactériologique, "potentiellement mortelle". Après cette bande-annonce, les fans devront attendre le 11 octobre pour découvrir si Kingsman : Le Cercle d'Or tiendra toutes ses promesses.