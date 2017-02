publié le 20/02/2017 à 11:30

C'est un jeu culte de PlayStation qui va faire son grand retour. Crash Bandicoot, le héros de la mythique PS1, dans les années 90, va être le héros de notre été 2017 sur PS4. L'éditeur de jeux vidéo Activision a annoncé le 16 février que la version remastérisée des trois premiers volets de la série Crash Bandicoot, c'est-à-dire Crash Bandicoot,Crash Bandicoot 2 : Cortex Strikes Back et Crash Bandicoot : Warped, seront disponibles le 30 juin prochain sur PS4. Ils seront réunis et mis au goût du jour dans un seul jeu en forme de compilation intitulée N. Sane Trilogy.



Pour annoncer la bonne nouvelle, Activision a dévoilé un très court teaser de N. Sane Trilogy. L'occasion de découvrir la nouvelle version de Crash Bandicoot, qui a l'air toujours aussi fou que dans les précédentes aventures sur PS1. Il a ensuite été adapté pour la PS2, Xbox One, Game Cube, Wii, X box 360 et PS4. Le bandicoot n'a pas eu droit à un jeu depuis 2008. L'attente est donc très importante.