publié le 15/02/2017 à 16:15

Vous vous rappelez des Pokémon ? Eh bien ils reviennent, encore plus nombreux. Dès cette semaine, plus de 80 nouveaux Pokémon sont disponibles sur Pokémon Go. Le jeu devenu un succès avant même son lancement officiel l'été dernier, puis tombé en désuétude au bout de seulement quelques mois, fait son donc son grand retour. Outre les nouvelles bébêtes annoncées, les dresseurs pourront aussi compter sur des astuces toutes neuves pour capturer le plus de Pokémon et devenir les maîtres des arènes, comme l'ont annoncé Niantic et The Pokemon Company.



C'est donc la deuxième génération de Pokémon qui débarque sur les smartphones (iOS et Android). Ils sont tiré des jeux sur consoles des versions Or et Argent. Pour ceux qui l'auraient oublier, le but de Pokémon Go est de vous balader le plus possible pour attraper les petites créatures, qui vous permettent ensuite d'enter dans des arènes et combattre virtuellement d'autres dresseurs.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de la semaine, les joueurs pourront personnaliser leurs avatars avec une panoplie d’accessoires et de vêtements flambants neufs. Pour capter des Pokémon, deux sortes de baies seront au programme : les Nanab pour ralentir les mouvements d'un Pokémon sauvage si vous voulez le capturer, les Nanana pour faire doubler le nombre de bonbons lors d'une prochaine capture.



Annoncée en début d'après-midi, cette mise à jour (qui n'a pas encore de date précise) est rapidement devenu l'un des sujets favoris des internautes sur Twitter. Quoi qu'il en soit, Pokémon Go a réussi son opération de communication : tout le monde (ou presque) en parle. Reste à savoir si cette mise à jour permettra au jeu de redevenir aussi populaire.

J'suis une vendue, si la 2G est sur Pokémon Go, obligée j'y rejoue hein. J'aime beaucoup trop la 2G...

Sorry (not sorry) — Petite Clémentine (@Hikarii_P) 15 février 2017