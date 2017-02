publié le 11/02/2017 à 09:36

Disponible depuis le 24 janvier sur Xbox One, PS4 et PC, Resident Evil 7 est la dernière version de la célèbre série de survival horor de l'éditeur Capcom initiée en 1996 sur PlayStation. Sur PlayStation 4, ce jeu vidéo a la particularité d'être jouable de façon classique sur un écran de télévision avec une manette ou en réalité virtuelle avec le casque PlayStation VR proposé à 400 euros par Sony. Resident Evil 7 est le premier best-seller - il a déjà été livré à plus de 3 millions d'exemplaires à travers la planète - à bénéficier de cette technologie.



Contrairement à la plupart des mini-jeux et expériences de réalité virtuelle que proposait le Playstation VR jusqu’à présent, Resident EVil 7 dispose d’un véritable scénario capable d’occuper les joueurs plus d’une dizaine d’heure. Nous incarnons donc Ethan, à la recherche de sa femme disparue quelques années auparavant dans une sinistre maison abandonnée avec, pour seuls indices, une vieille lettre de sa bien aimée et une étrange cassette VHS.

Un nouveau regard sur l'angoisse

Avec ou sans casque, le jeu opère un retour aux sources de la saga et plonge le joueur dans une ambiance inspirée des films d’épouvante. Avec le casque sur la tête, la vue à la première personne donne un nouveau regard sur l’aventure. Plongé dans le noir complet, le joueur passe de spectateur à acteur. Le moindre bruit fait sursauter. On jette un coup d’œil avant d’entrer dans une pièce, on se retourne pour regarder si l'on n'est pas suivi. Autant de gestes que l’on ferait à la place du héros dans la réalité.

Le casque s’oublie facilement et complète intelligemment la manette de la Playstation 4. La calibration est bien pensée et les gestes intuitifs. Mais n’espérez pas terminer le jeu, qui se complète en plus d'une dizaine d'heures pour les plus rapides, d’une traite. On peut jouer une demi-heure sans soucis. Mais les mouvements de tête et les changements de direction rapides entraînent quelques sensations de vertige et fatiguent à la longue. Très certainement le prix à payer pour une immersion décuplée et approcher la peur au plus près.