ÉCLAIRAGE - Marvel et Square Enix s'associent pour "The Avengers Project", un jeu prometteur qui relancerait Marvel sur le marché des jeux vidéo.

> The Avengers Project Announcement Trailer Crédit Image : capture d'écran YouTube

par Capucine Trollion publié le 01/02/2017 à 07:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Marvel part à la reconquête des manettes avec son Avengers Projet. Un jeu vidéo prévu pour 2018, dont on sait encore peu de choses, malgré un trailer alléchant et une collaboration en or les studios Square Enix, Crystal Dynamics et Edios Montreal. Du très lourd donc et du très bon, après les derniers jeux de la Maison des Idées, plutôt mal accueillis par le public fan de super-héros. Avec The Avengers Project, Marvel semble prêt à passer à la vitesse supérieure pour les jeux vidéo.



Depuis les années 90, Marvel a développé ses super-héros sur consoles. De la Nintendo NES, à la Sega Mega Drive, aux plus récentes PlayStation, l'épopée Marvel a fait son chemin. Mais, sans être auréolé de succès. Pourtant, à chaque sortie de films (très rarement critiqué), son équivalent arrivait sur les consoles.



Mais, pas de chances, les fans n'étaient pas réceptifs, peut être à cause des collaborations de Marvel et d'autres studios qui ont peiné à convaincre les joueurs, malgré quelques bonnes surprises sur les jeux Spider-Man. Tout cela risque fortement de changer en 2017 avec The Avengers Project, attendu comme le Messie par la communauté des gamers, après des années de jeux "passables" voire "médiocres".

Le jeu d'une collaboration en or

Certes, les gamers attendent aussi de pied ferme Spider-Man sur PS4, Marvel vs Capcom Infinite (PS4, Xbone X et PC), mais rien de comparable à The Avengers Project. D'abord parce que ce prochain jeu est le fruit d'une collaboration multiple avec les grands noms du jeu vidéo, Crystal Dynamics et Edios Montreal, deux des meilleurs studios du genre, qui ont prouvé leurs talents sur les effets spéciaux, mais aussi les scénarios.



Le premier est le "papa" des reboots de la saga Lara Croft dont les derniers Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider sont de vrais succès. Edios Montreal de son côté est connu pour Deus Ex : Human Revolution et Deus Ex : Mankind Revolution. Deux jeux de science-fiction et de transhumanisme, où les machines et les hommes se combattent dans des univers au graphisme époustouflant.

La crème de la crème des super-héros Marvel

On ne va pas se leurrer les Avengers représentent pour de nombreux fans, la meilleure des équipes de super-héros (désolée les fans de DC Comics et de la Justice League). On le voit très bien avec les succès des films de la franchise Avengers qui arrivent en tête du box-office depuis 2001 et le premier volet de leurs aventures, mais aussi du jeu Marvel : Ultimate Alliance, sorti en 2006.



Quelle brillante idée de permettre aux fans d'incarner une nouvelle fois leur super-héros préféré dans un jeu qui s'annonce d'ores et déjà épique. Même si on ne sait pas encore ce qu'il faudrait faire, malgré des rumeurs concernant un "open world" (parcourir librement un monde virtuel) où il faudra détruire le titan Thanos. Les joueurs pourront aussi être au cœur de grandes batailles et utiliser les pouvoirs (ou l'armure de folie d'Iron Man) pour sauver la planète et leurs peaux. Sans oublier que le trailer est visuellement proche d'une bande-annonce de films et que Stan Lee approuve le projet. Autant de bons arguments pour que Marvel parvienne à redorer son blason "jeux vidéo" en 2018.