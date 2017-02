publié le 08/02/2017 à 20:08

Double carnet rose chez les Amal-Clooney ? Selon un ami de la famille, qui s'est confié à l'Agence France Presse, le 8 février, l'avocate spécialisée dans les droits de l'homme et épouse de George Clooney, attendrait bien des jumeaux. Sous couvert d'anonymat, la source "proche" a simplement déclaré : "Elle est enceinte de jumeaux", sans plus de détails sur la date de l'accouchement ou le sexe des futurs bébés. Il n'empêche que cette "déclaration" vient de nouveau alimenter les rumeurs autour de la grossesse d'Amal Clooney.



La semaine dernière, le site Radar Online publiait un cliché d'Amal Clooney, portant un pull bien plus large que sa garde-robe habituelle. Le magazine In Touch Weekly a de son coté affirmé que l'avocate spécialisée dans les droits dans l'homme, attendait "une fille et un garçon". Sauf que les principaux intéressés n'ont toujours pas annoncé, ni démenti, la grossesse d'Amal Clooney. Ce qui n'est pas prêt d'arrêter les rumeurs, qui ont commencé lors du mariage du couple à Venise en 2014.