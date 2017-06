"Transformers" et "Grand Froid" sont dans les sorties cinéma de la semaine

publié le 28/06/2017 à 10:01

Il y a 12 nouveaux films à l'affiche au cinéma ce mercredi 28 juin, dont le tout dernier épisode de la saga Transformers. Ce cinquième film, baptisé The Last Knight, autrement dit Le Dernier chevalier, n'a pas besoin de nous pour trouver son public, étant donné que le studio n'a pas vraiment fait d'efforts pour sa promotion et que personne de l'équipe n'est venue en France en porter la bonne parole.



Reste le spectacle habituellement réjouissant de ces robots aliens qui ont trouvé refuge sur Terre, le savoir-faire pyrotechnique du réalisateur Michael Bay et quelques séquences d'action bluffantes. Ni plus, ni moins : le démarrage poussif du film aux États Unis pourrait sonner la fin de la saga, à moins que son carton annoncé en Chine ne la relance au contraire et autrement. À suivre sans doute.

Deux films français

Le cinéma français a été plus inspirant cette semaine, à commencer par le film Grand froid de Gérard Pautonnier. Un premier long-métrage pour ce réalisateur venu de la pub et un vrai coup de cœur pour cette histoire qui tient autant du cinéma de Bertrand Blier que de celui des frères Coen. Nous sommes dans une entreprise de pompes funèbres, dans une petite ville battue par la rigueur de l'hiver.

Les affaires vont mal pour Edmond Sweck et ses deux employés, Georges le vétéran et Eddy le débutant. Et puis un jour, bonne nouvelle, la famille d'un défunt leur confie le soin d'organiser les obsèques et c'est là que les choses vont se gâter. Absurde, tendre, cruel et mortellement drôle, Grand froid est un bonheur à voir et à écouter. Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet, Philippe Duquesne ou encore Sam Karman sont à l'affiche de ce Grand froid qui devrait vous rafraîchir et vous faire chaud au cœur.



On ne peut pas en dire autant de Mon poussin, dernier film en date de Frédéric Berthe, réalisateur de Star 80, qui imagine comment Isabelle Nanty et Pierre-François Martin Laval vont essayer de sevrer leur fils, Thomas Solivérès du souvenir de sa petite amie qui vient de le quitter. Gags attendus et répétés, vulgarité parfois gênante, paresse du scénario : le parfait exemple de la comédie comme on en fait encore mais de moins en moins : il doit y avoir une raison.

Deux bonnes surprises

En revanche Wallay, un film africain, est une très bonne surprise, signée Berni Goldblat, cinéaste venu du Burkina Faso. Il imagine le voyage dans son pays d'origine d'Adi, gamin noir de banlieue, promis à un avenir de petit délinquant, que son père va envoyer au pays, soit-disant pour des vacances mais en fait à la rencontre de sa famille, de ses racines et aussi surtout de lui-même. Wallay est un conte initiatique simple et fort, porté par un enfant charismatique, Makan Nathan. Wallay est à découvrir au cinéma : celui du Burkina Faso est un de ceux qui comptent sur le continent Africain, c'est bien de lui réserver une place dans nos salles.



Enfin, le film Visages, villages, signé Agnès Varda et JR est une balade en camion-photomaton dans la France des paysans et des ouvriers. La réalisatrice et l'artiste contemporain ont saisi les silhouettes de femmes et d'hommes anonymes, réalisant de gigantesques collages pour orner les murs. Un voyage rythmé par les accords de Matthieu Chédid, un ami de JR.