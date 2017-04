Burkina Faso : un militaire français jugé pour des faits de pédophilie

publié le 18/04/2017 à 11:25

Les faits remontent à deux ans. Un soldat français des forces spéciales sera jugé mardi 18 avril au tribunal correctionnel de Paris. Il est soupçonné d'attouchements sexuels sur deux fillettes franco-burkinabè âgées respectivement de trois et cinq ans en 2015. Âgé de 40 ans aujourd'hui, le militaire est également poursuivi pour avoir enregistré des images à caractère pornographique et filmé les attouchements sur l'une des fillettes.



S'il avait commencé par nier les faits au début de l'enquête, l'homme avait fini par reconnaître certains attouchements en se confrontant aux images qu'il avait lui-même tournées. Il encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement. Les faits s'étaient produits le 28 juin 2008 alors que le militaire, accompagné de l'un de ses collègues, se détendaient au bord de la piscine d'un hôtel de Ouagadougou en marge de l'opération antiterroriste Barkhane, déployée au Sahel. Les deux hommes avaient commencé à boire dès le milieu de matinée et avaient rencontré une Française expatriée au Burkina Faso, avec sa fille de trois ans et une autre enfant de 5 ans. Ils avaient sympathisé et passé la journée ensemble, jouant principalement dans la piscine avec les fillettes.

La mère de famille avait ensuite convié les deux hommes à manger des crêpes chez elle, avant de leur demander de partir après avoir surpris le prévenu à plusieurs reprises dans la chambre de sa fille, qui justifiait sa présence par un cauchemar de la petite fille. Le lendemain des faits, la Française avait découvert que l'un des deux hommes avait oublié une caméra GoPro et avait découvert sur les scènes enregistrées des images d'attouchements sexuels sur chacune des fillettes, filmées sous l'eau. Elle les avait alors dénoncés à l'ambassade de France. Les deux soldats avaient été immédiatement suspendus et rapatriés en France. Le jugement a été dépaysé à Paris, en vertu d'un accord judiciaire convenu entre Ouagadougou et Paris.