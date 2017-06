publié le 27/06/2017 à 09:55

Laurent Gerra est de retour sur scène avec un nouveau spectacle Sans Modération. L'imitateur est actuellement en tournée en France et sera notamment les 11 et 12 juillet aux Nuits de Fourvière à Lyon. Sur l'affiche du spectacle, on voit le visage de Laurent Gerra, le front est barré d'une étiquette de vin sur laquelle on peut lire "cuvée anniversaire, 1967, Laurent Gerra sans modération - hors concours". Une idée qui lui est venue en pensant à une bouteille de vin : "Il y avait l'idée de tournée, de partage, de convivialité autour d'une bouteille".



Sans modération est le spectacle le plus personnel de Laurent Gerra. Il va avoir 50 ans en décembre, et ce spectacle est pour lui l'occasion de nous raconter avec beaucoup de pudeur, un peu de sa vie, notamment l'éclosion très précoce, de son talent, lorsqu'il a cinq ans.

72 personnages imités sur scène, un record

Laurent Gerra a transformé la scène en coulisses de théâtre. C'est donc depuis sa loge qu’il invite à se souvenir de sa jeunesse qui a été tout sauf malheureuse. Jusqu’au début de sa carrière qui a commencé il y a 25 ans, jalonnée de rencontres, notamment de stars internationales de la chanson, comme Céline Dion, qui ne l'a jamais vu sur scène. "On s'est croisé une ou de fois mais je pense qu'elle a autre chose à faire", plaisante-t-il.

Tout au long de ce spectacle qui dure 2H15, le public découvre les émissions de télévision qui l’ont influencé, les événements importants de l'année 1967 qui l’a vu naître. L'occasion pour lui de faire apparaître sur scène toutes ses têtes de turc, comme Jack Lang qui devient en tant que président de l’Institut du monde arabe, commentateur de la fashion week de la mode islamique, Enrico Macias veut quant à lui des comédies musicales adaptées à chaque croyance, comme Les Rabins des bois ou Starmamounia. Lambert Wilson est présent aussi et c'est la première fois que Laurent Gerra l'imite sur scène.

Il y a beaucoup de première fois dans le nouveau spectacle de Laurent Gerra. Il incarne Maître Gims et surtout Christophe Maé, qui court après le bonheur ! Ce qui est fascinant ce n'est pas seulement la justesse de la voix de chaque personne qu’il imite, c’est l’imitation physique qu’il opère. Dès lors la question c’est de savoir qu’est-ce qui est le plus difficile à retrouver, le plus fatigant, la voix ou le corps des personnages ? "L'un ne vas pas sans l'autre. Ça se fait naturellement, c'est un tout une imitation", explique Laurent Gerra. "Il y a aussi les attitudes et je ne peux pas faire Aznavour sans faire sa tête, Hollande sans faire son attitude physique. Mais c'est inconscient". En 2H15 de spectacle, il imite près de 72 personnages, un record personnel.

Emmanuel Macron et François Hollande au cœur du show

Après la campagne présidentielle atypique de cette année, quelle place occupe le président Macron dans ce spectacle ? "Il a sa place dans L'École des fans, il a un sketch pour lui. Les anciens présidents aussi sont tous là". Avec Laurent Gerra, la politique est toujours regardée par le petit bout de la lorgnette. Les grands qui nous gouvernent sont des gentils clowns inoffensifs. Nicolas Sarkozy est devenu commentateur de programmes télé, et François Hollande passe son temps à la pêche.



C'est un des moments les plus époustouflants du spectacle : l'ancien président de la République est plus vrai que nature, il suffit au public d'entendre le bruit de la vespa pour qu'il éclate de rire et quand François Hollande arrive sur scène en tablier vert, une canne à pêche à la main, c'est l'hilarité générale. Avec le dos cambré, la démarche en canard, et l’air ahuri, on atteint un sommet de la métamorphose. Pareil quand Fabrice Luchini se lance dans un remake du corbeau et du renard, intitulé le bobo et le ringard, écrit par Laurent Gerra et sa compagne : "Au XXIème siècle on ne déconnecte jamais, je me suis dit que Luchini était un bon moyen de faire lâcher le téléphone au public".

L'affiche du nouveau spectacle de Laurent Gerra Crédit : TS3 / Laurent Gerra

Une formidable imitation de Gérard Depardieu

Un des moments les plus forts du spectacle est sans aucun doute l'imitation de Gérard Depardieu chantant Barbara. Comme la chanteuse, Laurent Gerra, semble aussi dire que sa plus grande histoire d'amour c'est nous, le public. Est-ce qu’on le mérite tous les soirs, ou est-ce que comme dans les vieux couples, il y a des soirs où il a envie de divorcer ? "Les publics sont parfois différents mais je ne peux que remercier le public fidèle de m'avoir suivi pendant plus de 25 ans. Même quand on a un petit coup de mou, de voir les sourires au premier rang fait qu'on n'a pas le droit d'être en-dessous".