Ezekiel et Mylene dans une soirée de "The Get Down"

publié le 06/04/2017 à 11:40

Préparez-vous à de nouveau vibrer avec les héros de The Get Down. La sublime série de Baz Luhrmann

(Moulin Rouge, Roméo + Juliette) revient sur Netflix dès le 7 avril pour la seconde partie de la saison 1. On découvrira la suite des aventures d'Ezekiel, Mylene et les Fanstactics Four Plus One dans le Bronx dans années 70, où le hip-hop commence à détrôner le disco. Dynamique, colorée et avec une excellente bande-originale, The Get Down est un vrai bijou dont il nous tarde de découvrir la suite, avec six nouveaux épisodes.



Le Bronx pendant l'été caniculaire de 1977. Entre les gratte-ciels, la violence du Bronx les pantalons "pattes d'eph" et les immeubles abandonnés, on suit le parcours d'une bande jeunes férus de musique. Parmi eux, Ezekiel, un jeune homme introverti, mais qui au talent d'écriture indéniable. On le surnomme d'ailleurs "le tailleur de mots" dans la série. Il y a aussi Mylene qui rêve d'être chanteuse alors que son père, pasteur, lui interdit de vivre sa passion. Sans oublier les Get Down Brothers, le groupe de hip-hop d'Ezkiel mené par Shaolin Fantastic, digne héritier du DJ Grandmaster Flash.

Tous ces personnages attachants et passionnés sont à retrouver dès le 7 avril sur Netflix dans la suite et fin de la première partie de The Get Down. Mais, depuis le mois d'août, il est peut-être difficile de se rappeler les grands évènements de cette première partie. Pas de panique, on vous rappelle les 4 temps forts de l'épisode 6.

> The Get Down - Bande-annonce - Netflix [HD]

Mylene devient une star du disco

Mylene a réussi son rêve : devenir une star du disco. Elle le doit en partie au producteur Jackie Moreno, qui après une longue descente aux enfers, lui offre un tube, mais surtout Dizzie qui a fait passer son disque lors d'une soirée gay et où le public est devenu fan de la jeune fille. Rapidement, sa voix et sa personnalité charment les producteurs qui lui font enregistrer un disque en compagnie de ses deux meilleures amies qui forment le groupe des Soul Madonnas. Fortes de leurs succès, les filles doivent déménager à Manhattan pour continuer leur carrière.

> The Get Down - Set Me Free (Official Scene)

Les Get Down Brothers sacrés rois de la nuit

C'est l'une des scènes les plus marquantes de cette première partie de saison : la battle entre le groupe d'Ezekiel et les Notorius Three, leur plus grand ennemi. Au départ, la situation est mal engagée pour les Get Down Brothers puisqu'Ezekiel est absent. Il est en train de prononcer un discours lors d'une allocution du candidat à la mairie, que soutient Papa Fuerte, l'oncle de Mylene. Mais, contre toute attente, il arrive sur le lieu de battle et sauve ses camarades en balançant des rimes assassines envers les Notorious Three. En gagnant la compétition, les Get Down Brothers deviennent les rois de la nuit et du hip-hop. Ils ne leur restent plus qu'à conquérir la Grosse Pomme.

Mylene et Ezekiel sont enfin en couple

Les deux héros de The Get Down jouent beaucoup au chat et à la souris pendant ces 6 épisodes. Même si Zeke/ Ezekiel est surtout celui qui va le plus vers la jeune femme. C'est pour elle qu'il écrit des poèmes, mais aussi qu'il accepte de prendre un stage dans une grosse entreprise de Manhattan et de s'engager pour Mario Cuomo, le candidat à la mairie. Mylene de son côté, est un peu plus égoïste : elle veut à tout prix devenir une star et ne tolère aucun obstacle à son rêve. Mais, devant les attentions si pures de Zeke et l'affection qu'ils se portent, Mylene accepte enfin de devenir sa petite amie. Et avant de partir vers Manhattan, ils se promettent de se voir le plus possible et de continuer à s'aimer.

Shaolin Fantastic pèse dans la pègre

Dans le début de The Get Down, on comprend que Shaolin Fantastic, le mentor d'Ezekiel, est lié à Annie, la cheffe de la mafia du Bronx. Si on devine qu'il couche avec elle, non par pas envie, on découvre aussi qu'il réalise quelques missions pour cette matriarche hors du commun. Mais, un traître se cache dans les rangs et Shaolin finit par découvrir son identité. Il s'agit de Wolf, l'un des bras droits d'Annie.



Pour "récompenser" Shaolin Fantastic de sa loyauté, elle lui ordonne de tuer le traître. Et en appuyant sur la gâchette, il monte donc en grade dans l'organisation criminelle. Il doit maintenant écouler la drogue sur un périmètre plus large. Il profite de la battle contre les Notorious Three pour en vendre un maximum. Il devra ainsi partager son temps entre la musique et la criminalité de la ville. Rendez-vous le 7 avril prochain pour découvrir s'il réussira sa mission.

> The Get Down – Partie 2 | Bande-annonce officielle [HD] | Netflix