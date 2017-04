publié le 04/04/2017 à 20:39

C'est un teaser mystérieux de The Defenders que Netflix a dévoilé, puis supprimé de ses plateformes. La prochaine série du géant américain du streaming avec Marvel commence donc à se dévoiler en vidéo, avec la date de diffusion du show. Elle apparaît à la toute fin de la séquence, où Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, les quatre héros des Defenders, sont dans un ascenseur. En haut à droite, la timeline de la vidéo de surveillance s'arrête sur le 18.08.2017, après que Jessica Jones ait brisé la caméra.



On pourrait donc découvrir The Defenders le 18 août prochain ! Une très bonne nouvelle pour les fans qui attendent la réunion de ces quatre super-héros dont on découvre les aventures sur Netflix depuis deux ans. Le dernier venu est Iron Fist, après les sombres Daredevil et Jessica Jones, ainsi que l'engagé Luke Cage (le premier super-héros noir).

De nombreux indices dissimulés

Le teaser nous fait également découvrir la voix d'Alexandra la grande méchante de cette prochaine série, incarnée par Sigourney Weaver. Elle déclare "Going Down", une référence bien évidemment à la descente de l'ascenseur. Elle sera probablement liée à La Main, le groupe de criminels qui sévit dans les différentes séries Marvel-Netflix. Quant au panneau "Midland Circle", il fait référence à la saison 2 de Daredevil. Le démon de Hell's Kitchen découvre avec Elektra un mystérieux trou sans fond dans un chantier de cette entreprise.

Enfin, la vidéo met en ligne une mystérieuse URL qui renvoie sur le New York Bulletin. On découvre un entretien vidéo de Joy et Ward Meachum, qui travaillent dans l'entreprise de Danny Rand de la série Iron Fist. Sans oublier Claire Temple, dans la rubrique "Héros de New Ypork". L'infirmière est l'un des points communs entre nos quatre héros, puisqu'elle passe beaucoup de temps à les recoudre après leurs missions musclées. La suite, on l'espère, dans une prochaine bande-annonce !