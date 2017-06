publié le 23/06/2017 à 13:31

La famille Crawley n'a pas fini de nous émouvoir. La série Downton Abbey va avoir une suite, et sur grand écran. La rumeur, qui court depuis l'arrêt de la série en décembre 2015, a été confirmée par Michael Edelstein, président de NBC Universal International Studio : les studios ont donné leur autorisation pour un long-métrage. De passage à Singapour pour le lancement d'une exposition itinérante des costumes et décors de la série, il a donné la bonne nouvelle que les fans attendaient depuis longtemps.





"Il y a bien un film en préparation", a-t-il confié, "et ce depuis un certain temps. Nous sommes en ce moment en train de peaufiner le script et de voir comment il est possible de réunir tout le monde". Downton Abbey a lancé la carrière de nombreux comédiens, comme Michelle Dockery, qui ne sont donc plus aussi disponibles qu'avant. "Nous avons bon espoir, avec un peu de chance, de réussir à faire ce film courant de l'année 2018" a confié Michael Edelstein. Au moins vingt comédiens de la série devraient être de retour dans cette suite.