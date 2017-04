publié le 07/04/2017 à 13:07

Et si le professeur Rogue n'était pas mort ? C'est la théorie qu'avance un DerGottKaiser, un internaute sur le site Reddit. Selon ce dernier, il est impossible que le maître des potions, incarné par Alan Rickman au cinéma, finisse dévoré par Nagini, le serpent de Lord Voldemort dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. Une fin tragique... L'idée de cet internaute a de quoi décontenancer, même si certains pourraient penser qu'elle tient la route. Dans les deux cas, J.K Rowling, l'auteure de la saga n'a pas encore répondu à cette idée.





Mais comment Severus Rogue aurait-il pu survivre ? Premier argument pour DerGottKaiser : il n'apparaît pas lorsque Harry Potter utilise la Pierre de résurrection, l'un des trois Reliques de la Mort, juste avant son combat contre Voldemort. "Il le connaissait pourtant depuis plus longtemps que Lupin [un autre professeur, ndlr], et on peut même penser qu'il a été plus important que lui dans son parcours... Mais il n'est pas là. Peut-être parce qu'il n'est pas mort", tente l'internaute. Cette idée n'est pas saugrenue car Rogue n'a cessé d'agir pour Harry depuis sa naissance, en hommage à Lily Potter, la mère d'Harry, qu'il aimait passionnément.



Le corps de Rogue n'a jamais été retrouvé

DerGottKaiser explique ensuite que le corps de Rogue n'est jamais retrouvé à la fin de l’histoire. Pourtant tous les corps sont exposés dans la grande salle de Poudlard, après le combat final entre les sorciers et les Mangemorts. "On pourrait penser qu'en découvrant qu'il était de son côté, Harry l'aurait dit à tout le monde, qu'il aurait parlé de son sacrifice et qu'ils auraient cherché son corps. Mais non", poursuit l'internaute. Et force est de constater que le corps de Rogue n'est jamais mentionné dans la fin de l'histoire. Est-ce suffisant pour penser qu'il a survécu ? On en doute.

DerGottKaiser termine son argumentaire en expliquant que Rogue n'a pas pu succomber au venin du serpent Nagini pour une simple raison : étant un grand maître des potions, il avait forcément un antidote. "Vous pensez vraiment que ce maître des potions n'aurait pas accès à un anti-venin ?"



Même si la théorie a pu convaincre des internautes sur le forum, il ne faut pas oublier qu'Harry Potter insiste pour que le portrait de Rogue soit affiché à Poudlard, à côté des autres directeurs de l'école (Rogue l'a été quelques mois dans le dernier tome de la saga) et qu'il nomme son second fils Albus Severus en l'honneur de son protecteur. Il n'empêche que que pour ce fan, il n'y a pas de doutes : "Rogue a sans doute exaucé le vœu de Dumbledore et de Lilly. Je l'imagine voyageant à travers le monde pour vivre ses propres aventures".