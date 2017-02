publié le 20/02/2017 à 14:35

Qu'est-il vraiment arrivé à Jar Jar Binks ? L'histoire de ce personnage emblématique des épisodes 1,2 et 3, qui a surtout exaspéré les fans, a enfin une suite. Elle n'est pas dans un film mais dans un livre officiel de la saga Star Wars Aftermath : Empire’s End, de Chuck Wendig, attendu le 21 février prochain aux États-Unis. On ne connaît pas encore la date de la sortie française mais les journalistes américains qui ont pu le découvrir en avant-première ont révélé le destin du Gungan, qui disparaît après La Revanche des Sith (épisode 3).



À ce moment-là, Jar Jar Binks est membre du Sénat intergalactique. Il aide Palpatine à obtenir les pleins pouvoirs dans L'Attaque des clones (épisode 2), avec son vote, pendant que Padmée et Anakin sont prisonniers des Séparatistes. Jar Jar a donc aidé Palpatine à devenir l'Empereur. Une situation qui lui vaut d'être détesté par les membres de la République. Il disparaît ensuite de la saga, après une dernière apparition aux funérailles de Padmée dans l'épisode 3.

Un destin tout sauf "happy"

Jar Jar réapparaît donc pendant un passage de Star Wars Aftermath : Empire’s End. Le site Mashable décrit la scène en question : elle se déroule sur Naboo, la planète d'origine du Gungan qui vivait dans une cité sous-marine avec les siens. On y suit alors les déambulations d'un réfugié du nom de Mapo. Il s'arrête à un moment devant un spectacle de rue, où un Gungan fait le clown, entouré d'enfants. Il s'agit de Jar jar Binks qui explique à Mapo qu'il a été rejeté par ses pairs car on lui reproche d'avoir aidé l'Empire. Jar Jar Binks a donc dû s'exiler et devenir clown de rues pour survivre. Même si le personnage n'était pas très apprécié du public, force est de reconnaître qu'il s'agit là d'une fin plutôt rude...