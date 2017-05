publié le 04/05/2017 à 09:04

"May the force be with you !" Cette réplique déjà culte parmi les fans de Star Wars sera encore plus symbolique ce jeudi 4 mai, à l'occasion du Star Wars Day, aussi appelé "May the Fourth" (le 4 mai, en anglais). Cette journée célèbre la saga et l'univers de George Lucas tous les ans. Elle aura encore plus de résonance cette année, quarante ans après sa création. Déguisements, combats de sabres lasers, défilés et projections de films auront lieu en France pour cette journée spéciale.



Pour l'occasion, Disney a organisé un événement de solidarité pour les enfants hospitalisés. Plusieurs rendez-vous sont donnés dans différents hôpitaux de France, comme l'hôpital Robert Debré (Paris), le CHU de Caen, le CHRU de Lille mais aussi l’hôpital Nord - AP-HP de Marseille. À l'hôpital Robert Debré, le film Star Wars : le réveil de la force sera projeté, et Dark Vador visitera les enfants, accompagné de ses Stormtroopers.

Sabres lasers et soirées costumées

Des manifestations ponctuelles sont également organisées par les fans, dès la fin de l'après-midi. À Bordeaux, ils défileront dans la ville déguisés comme leurs personnages préférés de la saga, comme à Lyon, où ils se retrouveront ensuite au bar Meltdown pour célébrer ce jour au son de la bande-originale des films.

Des démonstrations de combats aux sabres lasers auront lieu à Lille, suivies du vernissage d'une exposition à thème et d'une soirée costumée.



Plusieurs événements auront également lieu dans différents bars de Paris, comme une démonstration de sabres lasers pour devenir un parfait chevalier Jedi, suivi d'un cocktail et d'une soirée costumée.

Les meilleurs cosplays sur les réseaux sociaux

La fête se fera aussi sur les réseaux sociaux : les comptes officiels de la franchise sur Twitter et Facebook participeront à l'événement en partageant les cosplays les plus réussis, les combats de sabres lasers et les différentes célébrations des fans.