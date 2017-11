publié le 08/11/2017 à 08:28

Cette fois-ci, Mark Hamill ne trolle pas ses fans sur Twitter. Dans un entretien pour le magazine Disney Insider Rewards, l'acteur en dit plus sur le rôle de Luke dans Star Wars 8. Depuis la sortie des bandes-annonces, nombreux sont les fans de la saga à penser que leur héros va basculer du Côté Obscur. Brisé par son neveu Kylo Ren, en exil sur la planète Ahch-To, apeuré par la puissance de Rey, Luke montre en effet qu'il n'est plus le même depuis Le Retour du Jedi (épisode 6). Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Mark Hamill contredit d'abord de nombreuses théories sur le changement de son personnage. "La personnalité de Luke n'a pas fondamentalement changé, si ce n'est qu'il est plus âgé et que ses expériences l'ont influencé, comme c'est le cas pour tout le monde", explique-t-il à Disney Insider Rewards.

Mais, que les fans se rassurent, pour Mark Hamill, Luke Skywalker n'a pas embrassé le côté sombre de la Force. "Dans Le Réveil de la Force, Luke a perdu confiance dans sa capacité à prendre de bonnes décisions. Cela le hante. Mais, il n'a pas basculé du Côté Obscur. Il n'est pas devenu le méchant, mais c'est un nouveau visage du personnage que je ne pensais incarner. Cela m'a sorti de ma zone de confort. C'était un vrai défi", souligne l'acteur.

Luke est-il devenu un héros passif ?

Difficile donc de croire Mark Hamill lorsqu'il explique que la personnalité de Luke n'a pas changé. Il nous décrit ici un héros passif. Luke semble avoir choisi l'exil pour ne plus avoir à prendre de décisions et en en subir les conséquences.



C'est aussi pour cela qu'il a peur devant la Force de Rey, car il a déjà vu les conséquences d'une telle puissance avec Kylo Ren. Mais, reste à savoir comment la jeune femme va le convaincre de quitter la planète océanique, puisqu'on le voit à bord du Faucon Millenium dans le nouveau trailer de Star Wars 8.