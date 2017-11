publié le 10/11/2017 à 12:24

Il n'a pas fini de nous faire voyager dans cette galaxie lointaine, très lointaine. Rian Johnson, le réalisateur américain derrière le très attendu Star Wars Episode VIII : Les Derniers Jedi vient de se voir confier un projet pharaonique. Disney, par la voix de son patron Robert Iger, a annoncé qu'il serait en charge du développement d'une troisième trilogie Star Wars et, au moins, de la réalisation du premier volet de celle-ci. Il "introduira de nouveaux personnages venus d'un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n'a jamais exploré auparavant", a précisé LucasFilm dans un communiqué complémentaire.



La carrière au cinéma de Rian Johnson commence réellement en 2006 avec Brick. Le long-métrage qu'il écrit et réalise est un film noir, dont l'histoire est une énigme qui se déplie lentement. Brendan Frye (Joseph Gordon-Levitt) est à la recherche de son ex-petite amie Emily après avoir reçu d'elle un appel. Terrifiée, elle lui demande de l'aider et mentionne plusieurs mots de façon incohérente. Ils seront les pièces du puzzle.

Le film est un tourbillon qui vaudra au réalisateur de nombreuses récompenses dont le Prix spécial du Jury du Festival de Sundance et le Grand Prix spécial du Festival de Deauville. Un résultat impressionnant pour un modeste budget de 500.000 dollars et 20 jours de tournage.

Une science-fiction ambitieuse

Avant Star Wars, Rian Johnson touche avec succès à la science-fiction avec Looper en 2012. Son film fait toujours la place belle à Joseph Gordon-Levitt mais il pique l'intérêt du grand public en ajoutant les stars Bruce Willis et Emily Blunt à son casting. Le long-métrage est un condensé d'action qui joue très habilement sur les voyages temporels. 30 millions de dollars de budget se changent en 176 millions de dollars de chiffre d'affaires après un succès inattendu dans les salles et dans les colonnes des critiques.



Entre 2010 et 2013, le cinéaste se distingue aussi en réalisant des épisodes parmi les plus marquants de l'histoire des séries contemporaines. Il est au commande de 3 épisodes de la série Breaking Bad : Fly (10ème épisode de la saison 3), Fifty-One (4ème épisode de la saison 5) et Ozymandias (14ème épisode de la saison 5). Ce dernier épisode obtient toujours à ce jour, 4 ans après sa difffusion, la note de 9.9/10 sur le site de référence IMDb et a été baptisé "épisode le mieux écrit de l'histoire de la télévision" par The Independent. Son travail pour la série lui fait obtenir un Directors Guild of America Award.



Confiance renouvelée

Il est désormais l'homme à surveiller de près pour les fans de Star Wars. Les amoureux de la science-fiction connaissent par cœur le style de Georges Lucas et des réalisateurs des épisodes V et VI de la trilogie originelle : Irvin Kershner et Richard Marquand. Les débats sont toujours très animés au sein des communautés de fans sur la valeur de la prélogie du début des années 2000 entièrement pilotée par Georges Lucas derrière la caméra. Le réalisateur particulièrement "bankable" J. J. Abrams a montré la voix pour la résurrection de la saga désormais intégrée à l'empire Disney avec Le Réveil de la Force en 2015.



Rian Johnson semble de son côté avoir convaincu Disney de son talent avant même la sortie de l'épisode VIII en décembre 2017. Le réalisateur de 43 ans s'est vu confier l'écriture de l'épisode IX avant qu'une série de rebondissements créatifs et le décès de Carrie Fisher n'obligent le projet à changer de direction. J. J. Abrams se chargera finalement de l'épisode IX mais c'est sans doute pour que Rian Johnson puisse se charger en toute tranquillité de l'immense projet qui l'attend pour cette toute nouvelle trilogie. Il devra porter l'héritage de la saga et faire des paris risqués pour permettre à Star Wars de prolonger son existence en innovant.