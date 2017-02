publié le 16/02/2017 à 08:06

Les fans peuvent commencer à compter les jours. La saison 7 de Game of Thrones, très attendue par tous les adeptes de la série depuis la fin de la saison 6, le 26 juin dernier. Et cette fois-ci, ce n'est pas HBO, qui diffuse la série, qui a vendu la mèche mais l'une des stars du show : Peter Dinklage. C'est par le biais d'un message publié sur Facebook que l'acteur a averti les fans du retour de la série... en leur offrant un petit calcul.



"Il reste 135 jours avant la sortie de Game of Thrones saison 7", a simplement posté le comédien américain sur le réseau social de Mark Zuckerberg, le 10 février 2017. Un rapide coup d’œil sur un calendrier permet de déterminer la date exacte : le 25 juin 2017. Un démarrage un peu tardif qui pourrait surprendre les fans : les saisons précédentes commençaient leur diffusion en avril. Il semblerait qu'une petite contrainte météorologique ait retardé le début du tournage : selon le site Fredzone, puisque l'hiver a fini par arriver sur Westeros, les prises de vue ont nécessité un climat un peu moins ensoleillé que pour les saisons 1 à 6.