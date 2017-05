Pourquoi une grève a menacé "The Walking Dead" et "American Horror Story"

publié le 03/05/2017 à 13:31

On a évité le pire. Depuis plusieurs jours, les scénaristes d'Hollywood menaçaient de se mettre en grève si leurs droits n'étaient pas revalorisés. Et si cette grève avait eu lieu, la diffusion de nombreuse série aurait pu être bloqué, indéfiniment.



Les deux parties ont finalement conclu un accord mardi 2 mai : la longueur des saisons des fictions télévisées sera réduite et les droits des scénaristes augmenteront de 15% pour les rediffusions. Le syndicat des scénaristes a ainsi pu obtenir des droits réclamés depuis longtemps, comme une assurance santé et des congés parentaux.



Les sérievores peuvent être soulagés car les conséquences de cette grève auraient pu être dramatiques. Qui dit grève de scénaristes, dit report de tournage des saisons à venir et donc retard dans la diffusion des épisodes. Les scénaristes de The Walking Dead par exemple allaient justement commencer à travailler sur la saison 9 au cours du mois de mai. Ce mouvement social allait complètement chambouler le calendrier de la série.

D'autres séries très populaires auraient pu être touchées par cette grève, comme la saison 7 d'American Horror Story, le début de The Inhumans ou encore la seconde saison de Jessica Jones. En revanche, Game of Thrones, Stranger Things ou Orange is the New Black auraient été épargnées.

Le spectre de la grève de 2007 plane

Ce chamboulement des calendriers n'aura heureusement pas lieu. Les studios ont toujours en tête l'immense mouvement social qui les a touchés il y a dix ans. En 2007, une grève similaire avait paralysé Hollywood pendant cent jours ! À cause de cette grève historique, de nombreux tournages ont dû être décalés. Les saisons de Lost, Breaking Bad et Heroes ont dû être écourtées, tout comme la première saison de Chuck, amputée d'une dizaine d'épisodes. La série Battlestar Galactica a également été touchée, tout comme Les 4400. À cause de cette grève, la fiction s'est terminée sur un cliffhanger et n'a jamais eu de fin. Sur 21 séries touchées, seules trois ont été épargnées.



Les fans de séries n'auront donc pas à revivre la grève de 2007 et devraient retrouver leurs rendez-vous préférés dès la rentrée.