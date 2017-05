"American Gods" : sexe, sang et dieux en colère pour une série léchée

publié le 03/05/2017 à 10:01

Une bataille entre les anciens dieux issues de la mythologie nordique ou du paganisme et les nouveaux, vénérés involontairement mais férocement par notre société : la célébrité, les médias, la technologie. Voilà en une phrase ce que raconte American Gods, nouvelle série entre drame et fantasy diffusée depuis le 1er mai sur Starz, chaîne de télévision payante américaine, et Amazon Prime dans le reste du monde.



Cette adaptation du best-seller éponyme de Neil Gaiman suit les aventures de Shadow Moon (Ricky Whittle) un prisonnier tout juste libéré après la mort subite de sa femme et de son meilleur ami. Coincé dans un aéroport, il fait alors la rencontre d'un homme mystérieux aux apparences d'un inspecteur Columbo à la dérive. Sans lui révéler sa nature divine, l'homme se fait appeler "Mr. Wednesday" (Ian McShane) et va faire découvrir à Shadow Moon l'univers impitoyable des dieux, cruels, jaloux et obsédés par le pouvoir. Des dieux, on ne peut plus... humains.

Les ingrédients d'un cocktail parfait

Violence et hémoglobine, le cocktail gagnant et esthétique de la série

Cette série a-t-elle le potentiel pour devenir le prochain Game of Thrones ? C'est l’objectif secret de tout bon producteur de série fantastique qui se respecte de nos jours. Tous les ingrédients sont méticuleusement présentés aux téléspectateurs pour offrir le cocktail le plus addictif dès l'épisode pilote. D'abord du sang, par hectolitres. Dans ce premier épisode, vous verrez de très nombreux membres voler et des sols entièrement recouverts d'hémoglobine. Les amateurs du cinéma de Tarantino ou de séries comme True Blood ne seront pas désarçonnés. Le sang n'est pas là pour dégoûter ou effrayer. Filmé la plupart du temps au ralenti, ces volutes de sang sont volontairement poétiques. Elles participent d'un certain esthétisme et collent parfaitement au regard que des dieux peuvent avoir sur le sacrifice des vies humaines.

Si l'épisode commence sur une scène introductive très ingénieuse avec un drakkar et des vikings, ne croyez pas non plus que cette série vous plongera dans un univers médiéval. Le monde présenté est le nôtre et, comme l'indique le titre, l'intrigue se déroule aux États-Unis, de nos jours. N'attendez pas de dragons, des épées et de hautes tours en ruine, c'est plutôt un road-trip dans une grosse voiture entre des bars louches et des motels baignés de lumières électriques qui vous attend. Une ambiance qui n'est pas sans rappeler la série Supernatural.

Une plongée dans le terrier des dieux

Le fantastique et les effets spéciaux ne sont pas oubliés dans "American Gods"

Cela ne veut pas dire que le fantastique est absent. Le premier épisode vous plonge un peu à la façon d'Alice au Pays des Merveilles dans un monde confus et psychédélique pour les simples mortels. Mais vous rencontrerez un arbre vivant, un buffle aux yeux nimbées de flammes, un Leprechaun belliqueux... Hallucinations ou nouvelle réalité ? La série entretient le flou mais la réalisation et la photographie accrochent la rétine. Lumières, couleurs saturées, symétrie des plans, effets spéciaux. Il y a une vraie patte, une recherche esthétique bienvenue dans American Gods. Le divin est américanisé, modernisé, mais il est là et bien là. C'est bien ce qui fait le sel de cette série : la découverte de ce monde et de ces dieux.



Le sexe est aussi un autre ingrédient important de ce premier épisode. Introduit par le personnage de Bilquis, une déesse de la fertilité et du désir, American Gods s'offre une scène moite et parfaitement terrifiante. On vous laisse découvrir comment elle tente désespérément de conquérir la foi des humains et ce qu'elle fait de ses nouvelles ouailles.



À la fin du premier épisode, on reste soufflé par une ultime scène particulièrement violente. Le combat acharné pour l'attention des mortels entre les anciens et les nouveaux dieux est posé. Quelques personnages ont été dévoilés et on se trouve à s'impatienter de découvrir les prochains épisodes et les nouveaux dieux incarnés par Kristin Chenoweth (The West Wing, Glee, Pushing Daisies) ou encore Gillian Anderson (éternelle Dana Scully dans X-Files et vue plus récemment dans The Fall). Et si l'impatience est là, c'est que la recette American Gods est bonne.

Kristin Chenoweth interprète Easter (ancienne déesse du printemps) Crédit : Starz