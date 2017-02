publié le 27/02/2017 à 13:19

C'est un surdoué du 7ème art, l'un des cinéastes les plus talentueux de sa génération. Damien Chazelle, 32 ans, est entré dans l'histoire en devenant dimanche 26 février le plus jeune lauréat de l'Oscar du Meilleur réalisateur pour la comédie musicale La La Land. Après un record de nominations, le film a engrangé six Oscars, s'ajoutant aux sept Golden Globes déjà remportés.

Le jeune américain a fêté son 32ème anniversaire le 19 janvier dernier. L'artiste brise ainsi un record vieux de 85 ans, jusqu'à présent détenu par Norman Taurog. Réalisateur et scénariste américain, celui qui a signé entre autres Croisière surprise avec Elvis Presley n'avait que sept mois de plus que Damien Chazelle lorsqu'il a été sacré pour la réalisation de la comédie Skippy.

"C'est un tel honneur et j'aimerais remercier les autres finalistes. J'étais très honoré d'être en votre compagnie cette année", a déclaré Damien Chazelle en recevant sa statuette sur la scène du Dolby Theater de Los Angeles, au cœur d'Hollywood. "Juste, merci pour ces incroyables réalisateurs que vous êtes, vous êtes une inspiration pour moi tous les jours", a-t-il ajouté.

Damien Chazelle: "This was a movie about love, and I was lucky enough to fall in love while making it." https://t.co/vG5LjQdCo9 #Oscars pic.twitter.com/N6BN286mCZ — ABC News (@ABC) 27 février 2017

Né dans le petit État du Rhode Island, dans le nord-est des États-Unis, ce jeune homme aux cheveux noirs bouclés est le fils de Celia Martin, professeure d'histoire, et de Bernard Chazelle, professeur universitaire de science informatique français, fou de jazz et de blues.

Passionné de cinéma dès son plus jeune âge, le jeune prodige s'est d'abord tourné vers la musique. Il a étudié les percussions jazz au lycée, pratiquant jusqu'à huit heures par jour. Il a continué à jouer de la batterie à Harvard, où il était dans un groupe avec son ami Justin Hurwitz, qui a composé la bande-originale entêtante de La La Land. Ce n'est qu'une fois étudiant à Harvard qu'il a réalisé que sa vraie vocation était le cinéma.