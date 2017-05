Seo-Hyun Ahn et Tilda Swinton dans "Okja"

publié le 19/05/2017 à 11:50

C'est sans doute l'un des premiers scandales du Festival de Cannes 20217 : la projection dOjka de Joon-Ho Bong (Snowpiercer) de Netflix, le vendredi 19 mai à Cannes. Ce film fantastique avec Tilda Swinton et Jake Gyllenhaal est déjà au cœur d'une polémique depuis quelques semaines, tout comme The Meyerowitz Stories de Netflix, puisque la plate-forme de streaming a décidé que les deux films ne sortiront pas en salles, tandis que Pedro Almodóvar, le président du jury, a décrété que la Palme d'or ne pourrait être remise à un film qui ne sera pas projeté au cinéma.



Et la polémique vient de nouveau de gonfler ce vendredi matin. Dès que le logo Netflix est apparu dans la salle de projection d'Okja, des sifflements se sont fait entendre, mêlés à quelques timides applaudissements. Un contretemps qui a rapidement fait le tour du réseau social Twitter, puisque de nombreux journalistes présents dans la salle ont raconté ce qui venait de se passer.



Le logo #Netflix hué au début de la projection de Okja. #Cannes2017 pic.twitter.com/hFs2veBGKi — Damien Leblanc (@damien_leblanc) 19 mai 2017

Mais, le démarrage difficile ne s'arrête pas là. Le prologue d'Okja a en effet été projeté dans un mauvais format interrompant la séance pendant 8 minutes, comme le rapporte le journaliste de l'AFP, présent au Festival de Cannes. Si au départ, les journalistes dans la salle pouvaient penser que la projection était arrêtée à cause des sifflets, ils ont ensuite remarqué qu'il s'agissait d'un problème technique. Okja est revenu sur l'écran au meilleur format après dix minutes de pause.

Début de projection mouvementé pour #Okja le film #Netflix: interruption technique de 7 à 8 mn et logo de #Netflix sifflé au générique #AFP — AFP Cannes (@AFPCannes) 19 mai 2017