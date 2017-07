publié le 13/07/2017 à 16:11

Il est le héros de toute une génération. Le détective Nicky Larson va avoir droit à une adaptation au cinéma. C'est le comédien et réalisateur Philippe Lacheau (Baby-Sitting et plus récemment Alibi.com), qui s'occupe de ce projet.



L'intéressé a annoncé lui-même la nouvelle sur son compte Instagram ce jeudi 13 juillet. "Joie immense d'adapter et réaliser au cinéma le dessin animé de mon enfance Nicky Larson", écrit-il sur le réseau social.



S'il n'en est pour l'instant qu'à l'écriture du scénario, Philippe Lacheau ne cache pas son impatience : "Nous allons tout faire pour ne pas décevoir toute la génération du Club Dorothée qui ont connu Nicky Larson et faire découvrir aux autres générations ce détective hors du commun". Dessin animé culte des années 1990, Nicky Larson a été diffusé sur TF1 de 1990 à 1997 dans le Club Dorothée.

Ce détective et garde du corps en quête de vengeance a mené ses enquêtes pendant 51 épisodes et s'est imposé comme un des personnages préférés des fidèles des émissions jeunesse de TF1 dans les années 90.



Les plus nostalgiques devront tout de même patienter un peu avant de le voir à l'écran : "Nous sommes en pleine écriture, tournage l'année prochaine", a précisé Philippe Lacheau.