publié le 13/07/2017 à 11:29

On prend les mêmes et on recommence ? Après Spectre en 2015, un 25ème film mettant à l'honneur l'agent 007 serait en préparation. Mais un voile de mystère entoure toujours l'énigmatique projet consacré à James Bond : le futur long-métrage n'a encore ni titre, ni casting officiel, et encore moins de date de sortie.



La production débutant cette année, il est naturel que des premiers noms émergent. Surprise, ce sont des noms familiers ayant déjà travaillé sur les précédents films de l'agent secret. Actuellement intitulé Bond 25, le projet a d'ores et déjà trouvé ses scénaristes, et pas n'importe lesquels.



Neal Purvis et Robert Wade ont déjà signé le scénario de plusieurs volets de leur saga (notamment Le Monde ne suffit pas ou Meurs un autre jour). Ils ont la lourde charge d'écrire des aventures épiques pour l'espion de Sa Majesté. Côté casting, un nom inattendu circule.

Daniel Craig de retour ?

Il avait pourtant affirmé en 2015 qu'il "préférait se tailler les veines" plutôt que de porter à nouveau le smoking de l'agent 007. Depuis cette annonce, des noms se murmuraient pour savoir qui pourrait bien remplacer à Daniel Craig : Jamie Bell ? Tom Hiddleston ? Idris Elba ? Les noms du futur conducteur de l'Aston Martin se sont succédé pendant plusieurs mois, les fans défendant leur interprète rêvé.



Il n'en serait rien. La productrice Barbara Broccoli l'a confié un an plus tôt : elle souhaite garder "l'homme en or" qui a su relancer la saga. Selon le tabloïd britannique The Mirror, Daniel Craig serait revenu sur ses positions et aurait finalement donné son accord pour reprendre les traits du célèbre espion pour un cinquième film. Si la rumeur avait déjà été propagée par Evening Standard en avril dernier, la rumeur reste tout de même à prendre avec des pincettes. Il ne reste plus qu'à attendre une confirmation de l'acteur ou des studios pour en avoir le cœur net.

Adele serait courtisée par la production

Elle avait enchanté le public avec son titre Skyfall, décrochant même l'Oscar de la meilleure chanson en 2012. Ce succès à la fois critique et commercial aurait convaincu les producteurs de la franchise de faire à nouveau appel à Adele. Cinq ans après, la chanteuse anglaise serait en pourparlers pour écrire et interpréter le générique du prochain film de la saga, toujours selon The Mirror.



Le quotidien britannique affirme en effet que la productrice Barbara Broccoli est "déterminée" à collaborer de nouveau avec l'interprète de Someone Like You et Rolling in the Deep. "C'est encore incertain mais elle a adoré faire partie de James Bond, les signaux sont positifs" affirmerait une source proche de la production. Pour le moment, rien ne serait officiellement signé, la chanteuse n'ayant pas précisé si elle souhaitait travailler à nouveau sur cette saga.

> Adele - Skyfall (Lyric Video)

Christopher Nolan serait partant pour réaliser un film sur 007

En pleine tournée promotionnelle pour son prochain long-métrage Dunkirk, Christopher Nolan s'est confié sur la possibilité de réaliser un film sur James bond au magazine PlayBoy : "J’aime profondément ce personnage et je suis toujours impatient de voir ce qu’ils vont en faire. Peut-être qu’un jour cela se fera avec moi." Il affirme également avoir discuté, ces dernières années, avec les producteurs sur la possibilité de reprendre le flambeau. Il n'en faut pas plus pour les fans de la saga, qui imaginent déjà une future collaboration avec le réalisateur d'Inception et The Dark Knight.



Pourtant, il ne faut pas espérer une suite de sa part, celui-ci préférant éventuellement proposer une "réinvention" de la saga plutôt qu'une suite. La rencontre entre le célèbre agent secret et le cinéaste ne serait donc pas encore d'actualité.



Un autre réalisateur serait en lice pour le 25ème film. Paul McGuigan, réalisateur de la série Sherlock, est lui aussi pressenti pour prendre les commandes du prochain volet de la saga James Bond, comme l'a récemment suggéré le site Indiewire. Le voile sur ce prochain long métrage pourrait se lever dans les prochaines semaines, la production de ce film anniversaire se mettant doucement en route.