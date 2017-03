"Riverdale" : une seconde saison pour la série teen drama de Netflix et CW

publié le 10/03/2017 à 20:30

Le teen drama de Netflix n'est pas prêt de s'arrêter. Un mois et demi après son lancement sur la plateforme de streaming, Riverdale aura droit à une deuxième saison pour l'automne 2017. Cette série, made in CW (à qui dont doit entre autres Supergirl, Flash et Arrow), dont les personnages sont adaptés de l'éditeur Archie Comics a donc réussi à passionner le public. Netflix diffuse chaque vendredi un épisode de cette première saison qui nous plonge dans le quotidien des habitants de Riverdale, bouleversés par la mort d'une jeune star de lycée, nommée Jason Blossom.



Sur Twitter, les actrices de la série, notamment Lili Reinhart (Betty Cooper), se sont empressées de relayer la bonne nouvelle à leurs fans. Mais, il faudra encore patienter avant d'en savoir plus sur la suite des aventures d'Archie, Veronica et leurs camarades. Depuis le début de la saison 1, Riverdale a su montrer que le teen drama, un genre qui s'était un peu essoufflé ces derniers temps, a de nouveau la côte auprès du public.

Me alone on the plane celebrating by myself. pic.twitter.com/REkiTwGjIg — Lili Reinhart (@lilireinhart) 7 mars 2017

Pour l'heure, on ne connait pas encore le meurtrier de Jason, l'ex-golden-boy du lycée. Mais Betty et Jughead se sont improvisés détectives de choc dans cette histoire qui ne connaît que des rebondissements. Et il en reste encore à voir avant l'épisode 13 qui clôturera cette première saison.