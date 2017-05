publié le 14/05/2017 à 08:30

Exit la longue barbe blanche, le prochain Dumbledore sera rajeuni. Après avoir été le guide et protecteur de Harry Potter dans la saga de J.K. Rowling, le directeur le plus célèbre de Poudlard sera à l'affiche du deuxième volet des Animaux fantastiques. Interprété par Jude Law, le sorcier sera âgé de 45 ans. Mais quel pourra être son rôle dans le film ? La réponse est à trouver dans son passé, avant qu'il devienne l'un des sorciers les plus respectés de sa génération.



Pour mémoire, Les Animaux Fantastiques se déroulait dans le New York des années 1920 et s'intéressait à Norbert Dragonneau, magizoologiste britannique venu récupérer des spécimens rares aux États-Unis. Mais le jeune sorcier se trouve vite embarqué dans une enquête sur un mystérieux esprit qui laisse penser à un retour de Gellert Grindelwald.

La vie de Dumbledore avant 1991

On a tendance à l'oublier, mais Albus Dumbledore a eu une vie plutôt trépidante avant l'arrivée de Harry Potter à Poudlard. En 1991, lorsque débute la saga de J.K. Rowling, Albus Dumbledore est âgé de 110 ans. Un âge avancé, même pour un sorcier, et qui laisse présager un passé bien rempli.

Avant d'être directeur de Poudlard, Dumbledore y a été élève et membre de la maison Gryffondor de 1892 à 1899. Il y a effectué une scolarité brillante puisque la sorcière Griselda Marchebank dit de lui, dans le chapitre 31 de L'ordre du Phoenix : "Il a fait avec sa baguette magique des choses que je n'avais encore jamais vues".

Après quelques années loin de l'école, Albus Dumbledore y revient en tant que professeur de métamorphose et directeur de la maison Gryffondor de 1930 à 1955. Il est ensuite promu directeur de Poudlard de 1955 à 1997.



Considéré comme un des sorciers les plus puissants de tous les temps, Dumbledore s'est fait connaître en découvrant les douze propriétés du sang de dragon. En plus de son rôle à Poudlard, il entretient de bonnes relations avec l'alchimiste Nicolas Flamel, le père de la Pierre philosophale et avec l'historienne de la magie Bathilda Tourdesac. Préférant l'enseignement à la politique, il refuse à plusieurs reprises le poste de ministre de la Magie.

Sa rencontre avec Grindelwald

Albus Dumbledore sera présent dans Les Animaux Fantastiques 2 car sa jeunesse est liée à celle de Gellert Grindelwald, le méchant du premier film.



Il le rencontre à l'âge de 18 ans, alors qu'il vient de terminer sa dernière année à Poudlard. Alors qu'il prévoit de partir faire un tour du monde avec son ami Elphias Doge, Albus est retenu par un drame : sa petite sœur Ariana fait une crise et tue accidentellement sa mère.



En tant qu'aîné de la famille, il doit rester auprès de sa sœur à Godric's Hollow et abandonner ses rêves de voyage. C'est à cette période de sa vie qu'Albus rencontre Gellert Grindelwald, de deux ans son cadet, à l'esprit aussi brillant que le sien.

Albus considère ce nouveau venu, neveu de Bathilda Tourdesac, comme un esprit égal au sien, à qui il peut se confier et tombe rapidement amoureux de lui.



Les deux jeunes hommes commencent alors à élaborer des plans pour un nouvel Ordre de la Sorcellerie et entretiennent une longue correspondance épistolaire. Dans l'une de ses lettres, Albus écrit même qu'il faut supprimer le Code International du Secret Magique, afin d'établir une domination des sorciers sur les Moldus et cela pour "le plus grand bien" de ces derniers.



Les sorciers s'intéressent également aux Reliques de la Mort et vont même jusqu'à utiliser ce symbole comme signature.

Le point de rupture

Mais l'amitié idyllique entre les deux sorciers prend rapidement fin à la suite du drame qui traumatisera Albus pour le reste de sa vie. L'aîné des Dumbledore délaisse sa sœur, qu'il doit surveiller, au profit de son ami et se voit reprocher son comportement par son frère Abelforth.



Il essaie de convaincre son grand frère d'abandonner ses plans de grandeur pour s'occuper de sa famille mais Grindelwald, présent à ce moment là, n'apprécie pas sa remarque. Il se dispute avec Abelforth et va jusqu'à utiliser le sortilège interdit de Doloris pour l'immobiliser complètement.



Un combat s'engage alors entre les trois sorciers, dans lequel Ariana tente de s'interposer. Elle est touchée par un sort lancé par un des trois sorciers et est tuée sur le coup.



Cet accident mortel éloigne définitivement Albus de Grindelwald, qui s'est enfui sans laisser de nouvelles. Le sorcier continue son ascension dans l'Europe de l'Est et justifie ses actes en reprenant la formule de Dumbledore "pour le plus grand bien".



Il s'empare de la Baguette de Sureau chez Gregorovitch et fait des Reliques de la Mort sa signature. Grindelwald construit la prison de Nurmengard, où il enferme ses opposants et devient un mage noir très redouté.



Albus Dumbledore refusera de le recroiser jusqu'en 1945, année d'apogée de Gellert Grindelwald. Le monde des sorciers l'appelle à l'aide pour battre son ancien ami dans un duel légendaire, qu'il remporte. Il s'empare alors de la Baguette de Sureau et enferme Grindelwald dans sa propre prison de Nurmengard.



Le deuxième volet des Animaux Fantastiques se concentrera sûrement sur les débuts de la relation entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald, sous forme de flashbacks. Mais une confrontation n'est sans doute pas à prévoir avant les futurs films.



Si Gellert Grindelwald devient un personnage central de la saga, comme la fin des Animaux Fantastiques le laisse penser, sa défaite face à Albus Dumbledore n'est pas prévue pour tout de suite. Et on l'attend avec impatience.