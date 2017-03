publié le 06/03/2017 à 11:33

Avec Monsieur et Madame Adelman, on a l'impression de voir naître sous les yeux un grand réalisateur, un raconteur d'histoire, un sculpteur de personnages. On connaissait la plume souvent acérée de Nicolas Bedos dans ses romans, ses articles ou ses chroniques télé. Il garde cette patte-là, mais au service d'une sublime histoire d'amour qui s'étale sur une vie, la vie de Sarah et Victor. 45 années d'amour, de disputes, de lâchetés, de ruptures, de retrouvailles filmées avec intensité et brio.



Ce qui frappe d'abord : c'est la qualité cinématographique de Monsieur et Madame Adelman. Pour Nicolas Bedos, c'est le résultat d'un long apprentissage. "J'ai voulu faire du cinéma. Je me suis planté, j'ai failli monter un film à 23 ans. Et puis je suis parti vers le théâtre et une autre vie s'est mise en place, mais j'ai toujours eu envie de réaliser des films et d'écrire des romans", confie Nicolas Bedos au micro de RTL.

Un film réussi

Nicolas Bedos est donc devant et derrière la caméra au côté de Doria Tillier. Couple à l'écran comme à la ville... Après Louise Bourgoin ou Charlotte Le Bon, la jeune femme prouve que les miss météo Canal + sont un vrai vivier de bonnes actrices. C'est elle qui incarne cette Madame Adelman qui va tant compter dans l'existence et la carrière de Mr., écrivain en manque inspiration. Ce film est aussi une belle étude sur thème de la muse, dans la fiction comme dans leur réalité à tous les deux. "Évidemment que Doria est absolument vital à ce projet. Notre relation a parfumé le scénario. Doria m'a même parfois sauvé. Mais, c'est avant tout une fiction pour rendre hommage aux femmes", poursuit l'acteur-réalisateur.

Le film montre comment un couple survit ou pas à ce long chemin qu'est une histoire d'amour, en tenant compte de la réussite professionnelle de l'un et pas toujours de l'autre, de l'arrivée des enfants, du poids de la famille, (celle de Nicolas Bedos et notamment son père incarné par Pierre Arditi est assez gratinée), mais un constat : jamais Monsieur et Madame Adelman ne perd ce souffle romantique qui l'anime d'un bout à l'autre. "C'est sans doute lié à nos personnalités à Doria et moi car nous sommes sentimentaux. Notre film ne fait pas l'économie des épreuves, mais on voulait faire un film qui envisage l'amour adulte", explique Nicolas Bedos.

