publié le 03/03/2017 à 21:34

La Confession sort en salles mercredi 8 mars. Dans ce film, Romain Duris incarne un prêtre, dans une nouvelle adaptation du roman Léon Morin, prêtre, livre qui avait reçu le Goncourt en 1952 et qui avait fait l'objet d'un film de Jean-Pierre Melville en 1961. Pourtant, Nicolas Boukhrief, le réalisateur, explique s'être uniquement basé sur le livre, dont l'équipe a acheté les droits. "J'ai demandé aux comédiens de ne pas regarder le film de Melville pour ne pas être influencés dans leur jeu", explique-t-il.



Toutefois, Nicolas Boukhrief a quelque peu réécrit l'histoire. "En 1944, dans les derniers instants de l'occupation allemande, un jeune prêtre arrive dans une petite ville du Nord de la France, où il n'y a plus d'hommes, et va être provoqué par une jeune communiste athée sur le terrain idéologique", explique-t-il. De cette confrontation va suivre une relation totalement platonique mais profonde entre les deux.

En écrivant le scénario, Nicolas Noukhrief a rapidement pensé à Romain Duris "parce que je voyais un personnage très heureux et très pétillant". Pour trouver sa partenaire, le réalisateur a organisé un casting avec une trentaine d'actrices. "Je dois avouer que Marine Vacth s'est imposée très très vite", confie le réalisateur.