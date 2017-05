publié le 01/05/2017 à 19:00

Mario Kart est un jeu culte et ancien. De tous les jeux vidéo, il est sans doute l'un des plus appréciés. Mario Kart est fun mais exigeant, abordable. Il peut se jouer seul ou à plusieurs... De quoi en faire un titre apprécié de toute la famille, des professionnels de la manette aux joueurs du dimanche. Mario Kart est une licence née en 1992 sur Super Nintendo. Le concept du jeu n'a pas pris une ride quelques 25 ans après puisqu'il reste inchangé : conduire les égéries du géant japonais Nintendo (Mario, Luigi, Yoshi, Peach et les autres) sur des pistes colorées avec la capacité d'embêter vos concurrents en leur lançant des carapaces et autres peaux de bananes.



Les volets les plus vendus et connus des joueurs sont intimement liés aux destins des consoles Nintendo. Si la console est un succès, le jeu sera un succès et un titre à posséder absolument pour s'amuser entre amis. Les versions sur Nintendo 64 et sur Wii sont souvent passées entre les doigts des Français, directement chez eux ou lors d'une partie conviviale (mais acharnée) chez des amis. À chaque Mario Kart ses innovations et ses nouveautés. Mario Kart 8 Deluxe sera pour beaucoup de joueurs rempli de nouvelles fonctions, modes, circuits, véhicules et personnages. Comme son nom l'indique, il ne s'agit pas d'un nouveau jeu, mais d'une version "deluxe" du Mario Kart 8 originel commercialisé en 2014 sur la confidentielle Wii U. Et si la dernière fois que vous avez conduit un kart sur console remonte à Mario Kart Wii (2008) ou Mario Kart 64 (1996), attendez-vous à un contenu massif.

Des centaines d'heures de jeu

En effet, Mario Kart 8 Deluxe comprend la totalité de Mario Kart 8 accompagné de tous les DLC complémentaires au jeu, les fameuses extensions avec les personnages en plus par exemple. 48 circuits, 41 personnages dont quelques petits nouveaux comme le roi Boo... et vous multipliez tout cela par le nombres de modes disponibles (de 50 à 200 cc pour les plus rapides). Le jeu bénéficie en plus d'un lifting en profondeur. Jamais les circuits n'ont été aussi vivants. Les décors fourmillent avec des personnages toujours plus nombreux aux abords de la piste. Sur le plan du gameplay, cela n’apporte rien mais force est de constater que l'ambiance générale n'en est que plus festive.

L'atmosphère bon enfant, résolument pop et électrique est boostée au dernier degré en profitant de la puissance de la nouvelle Switch. Résultat : jamais la conduite de ces petits bolides hautement personnalisables n'a été aussi fluide. Aucun ralentissement ou problème d'affichage. Mario Kart 8 Deluxe affiche un impeccable 1080 p (une image en haute définition) et 60 fps (60 images par secondes), du plus bel effet sur l'écran de la Switch en mode portable ou sur l'écran de votre télévision. Les commandes et les véhicules répondent au doigt et à l’œil avec une précision diabolique. À vous les sauts, les accélérations bonus avec des dérapages maîtrisés et la collection de trophées. De quoi satisfaire les plus précis des joueurs qui chercheront à écraser leurs ennemis et leurs propres records avant d'affronter les meilleurs en ligne.

Maintenant, battez-vous !

La force de Mario Kart réside aussi dans la joie incommensurable de rendre fous vos amis en vous affrontant sur les circuits et dans les arènes de bataille. Vous disposerez de 5 modes de jeux avec ses règles, ses objectifs et ses armes à disputer dans (seulement) 8 arènes. La "Batailles des ballons" où vous devrez frapper vos concurrents pour qu'ils perdent leurs ballons accrochés à l'arrière de leurs karts ou motos. Comptez aussi sur la "Bataille de pièces" ou la "Capture de Soleil" plus stratégique dans l'esprit des modes de "Capture du drapeau" de nombreux jeux de tir.



Pour les plus destructeurs d'entre vous, un mode vous permettra aussi de transformer votre kart en véritable canon ou catapulte à Bob-Omb. Parmi les très nombreux items que vous pouvez récupérer lors des courses, ce mode ne vous donnera accès qu'aux fameuses petites bombes. De quoi rendre vous et/ou vos amis complètement fous. Dernier mode enfin : "Traque sur la piste", où une équipe doit échapper à une autre dans un grand jeu de chat et de la souris. Innovant et efficace.

Les plus

- Un contenu gigantesque et la durée de vie qui va avec.

- Le meilleur des Mario Kart précédents.

- Le mode Battle toujours aussi fun.

- Accessible pour les novices.

- Des challenges ardus pour les "hardcore gamers".

- Joli, vivant, fluide.

- Enfin un autre jeu pour alterner avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Les moins

- N'apportera pas grand chose à ceux qui ont platiné Mario Kart 8 sur Wii U.

- Pas de nouveaux circuits ou personnages.

- Nombre d'arènes limité.