Il est quasiment certain que ce personnage de comics sera l'antagoniste du long-métrage. Qui est ce dangereux personnage qui a une dent contre le mutant aux griffes en adamantium ?

Donald Pierce, le (très) probable méchant de "Logan"

par Benjamin Pierret publié le 21/01/2017 à 08:28

À quelques semaines de sa sortie, le troisième volet de la saga Wolverine réalisé par James Mangold reste bien mystérieux. Prévu pour le 1er mars au cinéma, Logan voit son intrigue plus fournie en spéculations qu'en révélations solides. Malgré tout, quelques points permettent d'ores et déjà de se faire une idée de la teneur de ce nouveau volet, qui devrait marquer la dernière apparition de Hugh Jackman dans ce rôle emblématique. Ainsi, on sait qu'il a de grandes chances de s'inspirer du comics Old Man Logan, une bande dessinée sombre qui voit le membre des X-Men évoluer dans un monde où les forces du mal ont pris le dessus... et où il a décidé d'abandonner la lutte.



Le premier trailer a révélé la présence du Professeur Xavier (Patrick Stewart), plus mal en point que jamais, ainsi que celle d'X-23. Cette dernière, une enfant aux pouvoirs surhumains, promet d'être au cœur de l'histoire du long-métrage : elle est un clone de Logan qui a réussi à s'échapper des griffes de Weapon X, l'agence gouvernementale secrète qui s'adonne à des expériences sur les mutants et les humains. Surtout, plusieurs indices semblent révéler la présence du principal ennemi de Logan : Donald Pierce. Qui est cet antagoniste, et que dit-il du film que les fans pourront bientôt découvrir ?

Des pistes distillées sur les réseaux sociaux

C'est Deadline qui a d'abord révélé que l'acteur Boyd Holbrook (Narcos) camperait le principal ennemi du super-héros, sans révéler son identité. À l'époque, l'unique information était qu'il jouerait un personnage "implacable, manipulateur et vif, chef de la sécurité d'une grande entreprise à la poursuite de Wolverine".



Quelque temps plus tard, un nouvel élément est venu apporter des précisions : une photo de l'acteur postée sur le compte Instagram promotionnel du film, accompagné de la légende "Pierce". De quoi laisser peu de place aux doutes : Donald Pierce devrait bel et bien être le méchant du long-métrage. Pourtant, à en croire la description du rôle dévoilée par Deadline, le personnage du film semble différent de celui que connaissent les lecteurs du comics.

Riche, ambitieux et moitié robot

Comme le rapporte Marvel Database, Donald Pierce est tout d'abord apparu en tant que membre du Hellfire Club, une organisation élitiste britannique immigrée au États-Unis, cherchant à étendre son pouvoir politique et économique. C'est un génie richissime de la robotique. Lors d'une rixe avec les X-Men, durant laquelle son bras est blessé par Wolverine, les lecteurs découvrent qu'il s'agit d'un cyborg. L'organisation est finalement vaincue, mais le personnage réapparaît quelque temps plus tard.



Allié, cette fois, avec d'autres ennemis de Wolverine, il cherche à se venger. Dans cette optique, il crée les Reavers, une équipe de cyborgs criminels. Des sbires avec lesquels les fans ont rendez-vous. Comme le montre une autre image, les Reavers feront, eux aussi, partie du film.

Une double menace ?

Crédit : Marvel Le gang des Reavers, les sbires de Donald Pierce

Si la présence de Donald Pierce est quasiment certaine, elle n'est pas absolument confirmée. Comme le fait remarquer ScreenRant, la mention du personnage sur la photo Instagram pourrait être faite intentionnellement pour tromper les futurs spectateurs. En effet, l'image évoque un autre personnage d'Old Man Logan, Hawkey, avec qui le mutant entame un road-trip.



Par ailleurs, Pierce ne sera pas le seul ennemi du super-héros : une photo publiée sur Instagram par l'acteur Stephen Merchant dévoile qu'il interprétera Caliban, un Morlock. De plus, on sait que X-23 tient une place centrale dans ce long-métrage et que Weapon X cherche à la récupérer. Le personnage de Donald Pierce s'alliera-t-il avec l'organisation pour mettre la main sur l'enfant ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses le 1er mars dans les salles obscures.