publié le 16/02/2017 à 12:47

Dès les débuts de la promotion, Logan s'est présenté comme un film très différent du reste de la saga X-Men. Le troisième (et dernier) volet des aventures de Wolverine, à en croire les indices distillés par Hugh Jackman et les trailers, semble teinté d'une atmosphère bien plus sombre que ses prédécesseurs. Une corde sur laquelle joue une nouvelle vidéo promotionnelle du film, sortie le 15 février.



Ce court clip, publié par le réalisateur James Mangold sur son compte Twitter, montre une perturbante opération d'X-23 (alias Laura Kinney), la clone de Wolverine qui tiendra un rôle central dans le film. Allongée sur une table d'opération, couverte de sang, la fillette se fait (probablement) implanter ses extensions en adamantium. Enfermée après cette intervention, elle se mutile avec ses nouvelles armes avant de jeter un regard noir à la caméra. On ignore s'il s'agit d'une bande-annonce déguisée ou d'un extrait du long-métrage.

La petite fille, au cœur de cette ultime intrigue, reste très mystérieuse. Peu d'éléments ont été dévoilés sur l'enfant interprété par Dafne Keen, si ce n'est l'un des trailers dans lequel elle laisse libre court à un déferlement de violence. Malgré tout, les comics Marvel permettent d'en apprendre un peu plus sur le personnage : elle est la 23e tentative de Weapon X, l'agence secrète gouvernementale qui modifie les hommes et les soldats, de créer un être similaire à Wolverine après la fuite de celui-ci. Il faudra attendre le 1er mars, date de sortie de Logan, pour découvrir les liens qui se créeront entre les deux super-héros.